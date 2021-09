Ryszard Czarnecki już wie, kto powinien zostać nowym trenerem Polaków. "To świetnie"

Reprezentacja Polski pokonała Serbię 3:0 (25:22, 25:16, 25:22) i zdobyła brązowy medal mistrzostw Europy, ale oczekiwania były znacznie większe. Ten turniej to prawdopodobnie koniec ery Vitala Heynena jako selekcjonera polskiej kadry.

REKLAMA

Zobacz wideo Mistrzostwa Europy pożegnaniem Heynena. O jakie pieniądze walczy kadra?

Lorenzo Bernardi chce zastąpić Vitala Heynena. "Wielki honor i zaszczyt"

Czarnecki o wyborze trenera na stanowisko siatkarskiej kadry Polski. "Człowiek, który będzie potrafił znaleźć porozumienie z zawodnikami"

Głos w tej sprawie zabrał wiceprezes Polskiego Związku Piłki Siatkowej Ryszard Czarnecki w rozmowie z TVP Sport. - Musi to być człowiek z dużym doświadczeniem międzynarodowym, który jednak zna polską siatkówkę i polską ligę. Człowiek, który będzie potrafił znaleźć porozumienie z zawodnikami i nie będzie takim trochę dyktatorem jak De Giorgi. Wreszcie będzie też budzić respekt i zaufanie zawodników - przyznał Czarnecki.

W gronie potencjalnych następców Heynena wymienia się m.in. Nikolę Grbicia, byłego trenera ZAKSY Kędzierzyn Koźle, a obecnie Sir Safety Perugia. - Jeżeli zgłosi się do konkursu to świetnie - dodał Czarnecki.

Wcześniej PZPS ogłosił, że przeprowadzony zostanie konkurs na selekcjonera męskiej reprezentacji Polski i weźmie w nim udział kilku kandydatów, w tym m.in. Heynen. Czarnecki, który jest jednym z kandydatów na stanowisko prezesa PZPS wcześniej w rozmowie ze Sport.pl odniósł się już do przyszłości belgijskiego szkoleniowca. - Każdy kandydat, który zgłosi się do konkursu i będzie wypełniał określone kryteria, powinien być potraktowany bardzo serio i mieć szansę przedstawienia swoich koncepcji. Również na piśmie. To dotyczy każdego doświadczonego trenera. Ale na to będzie czas po mistrzostwach Europy i po wyborach - oznajmił.

Na temat ewentualnego dalszego prowadzenia reprezentacji Polski wypowiedział się również selekcjoner kadry Vital Heynen. - Jeśli będą jakieś sygnały, że jest chęć, żebym został, to może zostanę, ale szczerze mówiąc, wątpię, że to się stanie. W tym momencie po prostu nie widzę takiej możliwości. Szanse są bardzo, bardzo, bardzo małe. Przeżyłem tu fantastyczny czas. Wow, to było super! Ale przyszedł moment, żeby odejść - mówił wcześniej Heynen. I dodał: - To jeszcze nie jest oficjalne, ale nawet nie wiem kiedy się dokładnie kończy się mój kontrakt z Polskim Związkiem Piłki Siatkowej [w październiku]. Nigdy ich nie czytam.

- Jeśli ma się najlepszą robotę na świecie, to nie rozważa się żadnych innych opcji. Prowadzenie reprezentacji Polski to zdecydowanie najlepsza praca w siatkówce. Nie mogę sobie wyobrazić lepszej. Wykonywałem ją z ogromną przyjemnością - zakończył Belg.

Po tym jak Polska zdobyła brązowy medal, Heynen w szatni zalał się łzami i wygłosił emocjonujące przemówienie, które wyglądało jak pożegnanie z kadrą. - Cieszy mnie, że dziś każdy z was jest uśmiechnięty. To koniec. Dziękuję. Wspaniała robota - powiedział trener.

Serbowie bezlitośnie podsumowali mecz z Polską o brązowe medale siatkarskich ME

Mocna zagrywka Sport.pl - #StrojeZaAsy w siatkarskich mistrzostwach Europy

192 stroje trafią do młodych adeptów siatkówki w ramach akcji Sport.pl, pt. "Stroje za asy", która trwa w trakcie mistrzostw Europy w siatkówce. W meczu o trzecie miejsce z Serbami reprezentacja Polski zaserwowała sześć asów, co łącznie daje 64 asy w całym turnieju.

Kolejne asy odliczaliśmy w internecie oraz na nośnikach reklamy zewnętrznej na budynku Cepelii w Warszawie i Dworca Głównego w Katowicach - polskiej nieoficjalnej stolicy siatkówki, w której odbyła się faza finałowa całej imprezy. Szczegóły akcji tutaj, a regulamin konkursu tutaj.