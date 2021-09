Co się dzieje z Juventusem? Kolejna wpadka. Najgorszy start sezonu od 60 lat

Juventus zremisował z Milanem 1:1 w hicie 4. kolejki Serie A. Mimo że gospodarze zdominowali pierwszą połowę, po której prowadzili 1:0 po golu Alvaro Moraty, to po przerwie goście przejęli inicjatywę i wyrównali dzięki trafieniu Ante Rebicia.

Po meczu niezadowolenie z gry zespołu wyraził trener Juventusu, Massimiliano Allegri. - Mimo że w pierwszej połowie zagraliśmy bardzo dobrze, kreowaliśmy sporo szans bramkowych i dopuściliśmy Milan tylko do jednej sytuacji, po przerwie całkowicie straciliśmy kontrolę i istniało ryzyko, że przegramy to spotkanie - powiedział Allegri w rozmowie z platformą DAZN.

I dodał: Niestety straciliśmy koncentrację, determinację i skupienie. Spójrzcie na sytuację, w której straciliśmy gola. W nasze szeregi wkradło się samozadowolenie. Nie możemy tak łatwo oddawać kontroli nad meczem. Musimy zrobić dużo większy postęp. Zdecydowanie większy.

Najgorszy Juventus od 60 lat

Po czterech kolejkach Juventus ma zaledwie dwa punkty na koncie i zajmuje dopiero 18. miejsce, czyli pozycję w strefie spadkowej. Dla klubu z Turynu to najgorszy start w rozgrywkach od 60 lat. To wtedy po raz ostatni przydarzyło się, by Juventus nie wygrał żadnego z czterech pierwszych meczów w lidze.

Jak na razie Juventus zremisował z Milanem i Udinese (2:2) oraz poniósł porażki w meczach z Empoli (0:1) i Napoli (1:2). Humorów z Turynie nie poprawiło jedyne zwycięstwo, jakie zespół odniósł we wtorek, gdy pokonał 3:0 Malmo w Lidze Mistrzów.

- Ten mecz nie zmienił mojego podejścia do pracy w Juventusie. Musimy się nauczyć, że w każdym meczu musimy być twardzi i zdeterminowani, by osiągać wyniki, jakie nas interesują. Musimy nieustannie być skoncentrowani. To tylko część ogólnego rozwoju niektórych zawodników - powiedział Allegri.

W środę Juventus zagra na wyjeździe ze Spezią w Serie A, a w niedzielę czeka go ligowy mecz z Sampdorią. Później zespół Allegriego podejmie Chelsea w Lidze Mistrzów (29 września).