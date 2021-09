Vital Heynen wygłosił ostatnie słowa w szatni i zalał się łzami. "To koniec"

- Szanse są bardzo, bardzo, bardzo małe - mówił szczerze Vital Heynen, pytany o to, czy pozostanie trenerem reprezentacji Polski. Belgijski trener zaznaczył, że to jeszcze nie jest informacja oficjalna, ale żegna się z reprezentacją Polski siatkarzy. Na koniec pod wodzą Heynena zdobyliśmy brązowy medal ME, pokonując w Katowicach Serbię 3:0.

Vital Heynen: To koniec. Dziękuję. Wspaniała robota

Vital Heynen po meczu o brązowy medal usiadł w szatni razem z zawodnikami i wygłosił przemowę, której fragment pokazał Polsat Sport.

- Pamiętam rozmowę w hotelu z Kurkiem, Drzyzgą i Kubiakiem w Warnie na mistrzostwach świata. To było dla mnie bardzo ważne. Pamiętam również 2019 roku, jak musiałem skreślić Kochanowskiego i Bieńka. Podchodziliście do mnie, rozumieliście, wspieraliście, mówiliście, że taka jest moja praca. Rozmawiałem teraz na Euro po meczu z Grecją z Michałem Kubiakiem, że coś w tym turnieju trzeba zmienić. Cieszy mnie, że dziś każdy z was jest uśmiechnięty. To koniec. Dziękuje. Wspaniała robota - powiedział Heynen, zalewając się łzami.

Na koniec przemowy Vital Heynen wstał i przytulił się z każdym z zawodników oraz członkami sztabu szkoleniowego.

"Żaden zespół nie radził sobie tak dobrze jak Polska"

- Widzę za sobą cztery wspaniałe sezony. No dobrze, trzy, bo jeden wypadł nam przez pandemię. Ale w pierwszym roku przywieźliśmy medal z mistrzostw świata, a w następnych latach kolejne dwa lub trzy medale - wylicza Belg. Nie jest precyzyjny. W sumie z dziewięciu turniejów Polska pod jego wodzą przywiozła siedem medali.

Złoto MŚ 2018

Brąz LŚ 2019

Wygrane kwalifikacje olimpijskie i awans na igrzyska w Tokio

Brąz ME 2018

Srebro Pucharu Świata 2019

Srebro Ligi Narodów 2021

Brąz ME 2021

- Żaden zespół na świecie nie radził sobie w ostatnich latach tak dobrze, jak Polska. Polska ustabilizowała się na szczycie. Ale oczywiście najbardziej boli brak medalu w Tokio - podsumowywał swoją pracę Heynen w rozmowie z dziennikarzami.

