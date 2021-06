Tak wygląda tabela Ligi Narodów. Iran nie pomógł polskim siatkarzom. Zmiana

Iran przegrał z Brazylią 1:3 (19:25, 25:23, 19:25, 21:25), a to oznacza, że polscy siatkarze stracili pozycję lidera tabeli siatkarskiej Ligi Narodów. Teraz są o dwa punkty za Brazylijczykami. W czwartek to Brazylia zagra pierwsza, więc w przypadku ich wygranej z Australią, Polacy nie wrócą na pierwsze miejsce do trzynastej kolejki rozgrywek.

