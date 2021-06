Polacy zmietli rywali! Rewelacja Ligi Narodów nie wiedziała, co się dzieje!

Japończycy mogli być uważani za jedną z niespodzianek Ligi Narodów. Wygrali sześć spotkań, a przegrali tylko cztery. Przed meczem z Polakami byli na siódmym miejscu w tabeli rozgrywek. Teraz mocno zmienili jednak skład.

Na mecz z Polską nie wyszedł m.in. kapitan Yuji Nishida. To musiało zamącić trochę w głowach zawodników Philippe'a Blaina. W składzie przygotowanym przez Vitala Heynena nie było niespodzianek - szanse dostali choćby Maciej Muzaj, czy Tomasz Fornal.

Japończycy oddawali punkty Polakom. Świetni Muzaj i Fornal

Od początku spotkania rywale Polaków mieli ogromne problemy z zagrywką i atakiem. To sprawiło, że w pierwszym secie w zasadzie nie sprawili im żadnego zagrożenia. Zawodnicy Vitala Heynena dominowali dzięki świetnym atakom Macieja Muzaja, czy Tomasza Fornala i wygrali tę partię 25:14.

Po drugim secie nic się nie zmieniło. Polacy grali na nieco mniejszej skuteczności w ataku, ale ich poziom był i tak lata świetlne przed popełniającą kolejne błędy, zwłaszcza w polu zagrywki Japonią. Tym razem rywale drużyny Vitala Heynena zdobyli 18 punktów, ale wiadomo było, że to za mało, żeby rywalizować na równi z aktualnymi mistrzami świata.

Kolejne pewne zwycięstwo Polaków! Japończycy nie mieli szans

Belgijski trener mógł być niezadowolony z jednego: taka sytuacja sprawiała, że Polacy znów nie mieli przeciwko sobie równorzędnego rywala, a liczyli na kolejny sprawdzian podczas Ligi Narodów. Do niego na pewno nie doszło, choć dobra gra kilku zawodników po polskiej stronie mogła cieszyć. Zwłaszcza Macieja Muzaja, czy Tomasza Fornala, którzy od początku meczu byli skuteczni w ataku.

Japończycy mieli jedną broń, która funkcjonowała w ich zespole - ataki przez środek, których Polacy czasem nie mogli zatrzymać. Jednak to jak nieskuteczni byli w pozostałych elementach sprawiało, że tracili kolejne punkty. Przewaga Polaków stopniała nieco w połowie trzeciej partii - ze stanu 10:15 do 13:16, ale potem poprawili swoje kontry i wrócili do świetnej gry. Ostatecznie wygrali tego seta do 19, a cały mecz 3:0.

Tak wygląda tabela Ligi Narodów po meczu z Japonią. Polska liderem!

Wygrana Polaków oznacza, że w tym momencie są liderem tabeli Ligi Narodów z dorobkiem 27 punktów i o punkt przed Brazylią. Ci mają jednak jeszcze do rozegrania środowy mecz z Iranem o godzinie 21:00. Polacy kolejne i ostatnie spotkanie w czwartej serii meczów Ligi Narodów zagrają w czwartek z Niemcami o godzinie 21:00. Relacja na żywo na Sport.pl i w aplikacji Sport.pl LIVE.