Bolesna porażka Niemców przed meczem z Polską! Czerwona kartka w końcówce [WIDEO]

Wydawało się, że kanadyjscy siatkarze będą mieli problem z wygraniem kolejnych spotkań w trakcie tegorocznej Ligi Narodów. Do tej pory udało im się to jedynie dwukrotnie, a we wtorek zostali ograni przez Polskę w zaledwie trzech setach.

Dzień później grali z bezpośrednim rywalem w tabeli - dwunastymi Niemcami, którzy mieli od nich o sześć punktów więcej. Kanada zajmowała trzynastą pozycję z siedmioma punktami w dorobku. W środę w zaledwie trzech setach ograła jednak Niemców do 17, na przewagi do 24 i do 21.

Niemieccy siatkarze momentami nie mieli w tym spotkaniu nic do powiedzenia. Najlepiej zobrazowała to sytuacja z końcówki meczu, kiedy sędzia upomniał czerwoną kartką Tobiasa Kricka, środkowego niemieckiej kadry. To za rzut piłką w bandy otaczające boisko, który Krick wykonał po zupełnie nieudanej akcji przy stanie 19:16 dla Kanady. Przez to przyznano punkt rywalom i Kanada prowadziła już 20:16, a ostatecznie wygrała 25:21.

Kolejny mecz Niemców z Polską w piątek

Kolejny mecz Ligi Narodów Niemcy zagrają przeciwko Polsce. Z drużyną Vitala Heynena zmierzą się piątek o godzinie 21:00. Relacja na żywo na Sport.pl i aplikacji Sport.pl LIVE. Kanadyjczycy zagrają za to z Japonią o 13.

