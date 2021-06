Aż niewiarygodne! Rywale oddali Polakom ponad 30 punktów. Tak zakończyli mecz [WIDEO]

Polscy siatkarze zmietli Japończyków z boiska, a rywale momentami nie wiedzieli, co się dzieje - tak opisaliśmy kolejne zwycięstwo drużyny Vitala Heynena podczas Ligi Narodów. 3:0 (25:14, 25:18, 25:19) nie dało im jednak dużo materiału szkoleniowego, którego tak bardzo szuka belgijski trener.

Japonia oddawała Polakom punkty seriami. Multum błędów!

Japończycy od początku spotkania popełniali bowiem ogrom błędów. Byli fatalni w polu zagrywki, wiele razy nieskutecznie atakowali i byli blokowani. Ich jedyną skuteczną bronią była gra przez środkowych, którą czasem udawało się zaskoczyć Polaków.

Vital Heynen trafiony, ale nasza drużyna nie. A szkoda! Japonia nie pomogła

Po trzech setach Japonia ostatecznie oddała polskim siatkarzom aż 33 punkty za darmo. Złożyło się na to osiem błędów w ataku, sześć w przyjęciu i aż dziewiętnaście zepsutych zagrywek. Jedną z nich trafili nawet Vitala Heynena.

- Co nabiorą powietrza, to przebijają ten swój balon - mówił komentujący to spotkanie dla Polsatu Sport Wojciech Drzyzga. Zepsuta zagrywka Japończyków nawet skończyła mecz. Dla porównania Polacy oddali Japończykom tylko 14 punktów.

Polacy zmietli rywali! Rewelacja Ligi Narodów nie wiedziała, co się dzieje!

Polscy siatkarze liderami tabeli Ligi Narodów. Brazylijczycy odbiorą im prowadzenie jeszcze w środę?

Wygrana Polaków oznacza, że w tym momencie są liderem tabeli Ligi Narodów z dorobkiem 27 punktów i o punkt przed Brazylią. Ci mają jednak jeszcze do rozegrania środowy mecz z Iranem o godzinie 21:00.

Tak wygląda tabela Ligi Narodów po meczu z Japonią. Polska liderem!

Polacy kolejne i ostatnie spotkanie w czwartej serii meczów Ligi Narodów zagrają w czwartek z Niemcami o godzinie 21:00. Relacja na żywo na Sport.pl i w aplikacji Sport.pl LIVE.