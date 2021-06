Tak wygląda selekcja Vitala Heynena. "Czasami mu współczuję"

Trwa selekcja polskich siatkarzy przed wylotem na igrzyska olimpijskie do Tokio. Drużyna Vitala Heynena przygotowuje się w Lidze Narodów. We włoskim Rimini przebywa 19 siatkarzy, a do Japonii poleci ich 12. Polacy zagrali tam już dziesięć spotkań i są wiceliderami rozgrywek, wyprzedza ich tylko Brazylia.

REKLAMA

Statystyk reprezentacji zdradza kulisy pracy: Czasami któryś z chłopaków próbuje zgadnąć skład

Grę reprezentacji Polski z Bełchatowa obserwuje statystyk Robert Kaźmierczak, który opowiedział Sport.pl o zupełnie innych okolicznościach swojej pracy, gdy przystępuje do niej nie przy boisku, a zdalnie. Zdradził także, jak przebiegają przygotowania do wyboru dwunastki na Tokio i dlaczego, gdy Wilfredo Leon pobijał rekord asów serwisowych w jednym spotkaniu, początkowo w statystykach było ich za mało.