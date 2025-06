Tego nikt się nie spodziewał! To ma być nowy trener Zalewskiego i Zielińskiego

Inter Mediolan, w którym występują Nicola Zalewski i Piotr Zieliński, ma za sobą rozczarowujący sezon. Choć do ostatniej chwili walczył o mistrzostwo Włoch, to finalnie po tytuł sięgnęło Napoli. Drużyna dotarła również do finału Ligi Mistrzów, ale tam całkowicie się skompromitowała i przegrała aż 0:5 z PSG. Była to najwyższa porażka w historii finałów tych rozgrywek. Tym samym mediolańczycy zakończyli sezon bez żadnego trofeum na koncie.

REKLAMA

Zobacz wideo Kosecki ostro o piłkarzach Legii: Powinno się otworzyć drzwi i serdecznie im podziękować za niezdobycie mistrzostwa od lat

Inter znalazł następne Inzaghiego. Szykuje się wielki powrót

Co więcej, tuż po feralnym finale trener Simone Inzaghi zrezygnował z pracy i niedługo później objął saudyjskie Al-Hilal. Tym samym działacze klubu szybko musieli znaleźć jego następcę. Początkowo wiele mówiło się o zatrudnieniu Cesca Fabregasa, ale finalnie ich wybór padł na Christiana Chivu. Takie wieści przekazała "La Gazzetta dello Sport", która dodała, że Rumun ma podpisać kontrakt już w piątek. Wieści te potwierdził także Fabrizio Romano.

Chivu to były piłkarz Interu Mediolan, który grał w tym zespole w latach 2007-2014. W tym czasie wygrał z nim między innymi Ligę Mistrzów. Po zakończeniu kariery był szkoleniowcem drużyny młodzieżowej tego klubu. Na początku tego roku objął Parmę i zdołał utrzymać ją w Serie A. - Chivu radzi sobie naprawdę dobrze. Najpierw był w naszej młodzieżówce przez trzy lata i tam też wykonał świetną robotę, a teraz dostał szansę w Parmie, którą wykorzystał w trudnym momencie, kiedy byli w strefie spadkowej. Rozgrywki się skończyły, a Parma pozostała w Serie A. Jestem przekonany, że Cristian jest trenerem, który będzie miał długą karierę - powiedział o nim wiceprezydent Interu Javier Zanetti w rozmowie z Flashscorem.

Inter musi się spieszyć z wyborem nowego trenera, ponieważ już niebawem rozpocznie zmagania na Klubowych Mistrzostwach Świata. Pierwszy mecz rozegra już 18 czerwca z Monterrey. W fazie grupowej zmierzy się jeszcze z Urawą i River Plate.