Sensacyjne wieści. Inter i Napoli chcą piłkarza Rakowa!

Raków Częstochowa raczej nie słynie z promowania młodych polskich piłkarzy. W poprzednim sezonie w jego składzie dominowali przede wszystkim obcokrajowcy. Może zatem dziwić, że to właśnie nastolatkiem z tego klubu zainteresowali się dwaj włoscy giganci - Inter Mediolan i SSC Napoli.

REKLAMA

Zobacz wideo Łukasz Fabiański potwierdza zainteresowanie Legii Warszawa! "Rozmawiałem z Michałem"

Inter Mediolan i Napoli idą po polski talent. Ostatnio błysnął w barażach

O sprawie poinformował włoski dziennikarz Rudy Galetti. - Napoli i Inter wykazały konkretne zainteresowanie Antonim Burkiewiczem, jednym z najzdolniejszych polskich talentów z rocznika 2008. 17-letni pomocnik zrobił wrażenie na wypożyczeniu do Podhala Nowy Targ z Rakowa i jest teraz na radarze obu klubów w kontekście przyszłych planów - napisał na platformie X.

Burkiewicz do tej pory nie miał nawet okazji zadebiutować w Ekstraklasie. W lutym tego roku trafił za to na wypożyczenie do III-ligowego Podhala Nowy Targ. W jego barwach rozegrał 12 meczów, w których strzelił 6 goli. O jego talencie można było się przekonać, chociażby w trakcie zakończonych niedawno baraży. To właśnie Burkiewicz zdobył dwie bramki w środowym meczu z rezerwami Zagłębia Lubin, dzięki którym Podhale wygrało 3:1, a w dwumeczu 5:4 i awansowało do II ligi.

Z Rakowa do Serie A? "Napoli i Inter nawiązały wstępne kontakty"

Mimo to Burkiewicz w II lidze raczej nie zagra, bo tego lata powinien wrócić do Rakowa, chyba że skorzysta z oferty jednego ze wspomnianych potentatów z Serie A. - Oba włoskie kluby uważnie obserwują Burkiewicza i dodały go do swojej krótkiej listy młodych talentów, których transfer planują tego lata. Napoli i Inter nawiązały wstępne kontakty w ostatnich tygodniach, aby potwierdzić swoje stanowisko. Uważnie śledzą jego postępy i rozważają jako potencjalną opcję na przyszłość - donosił portal teamtalk.com. Zaznaczył też, że oficjalne negocjacje jeszcze nie ruszyły.

Zarówno Napoli, jak i Inter mają za sobą niezwykle udany sezon. Piłkarze z Neapolu zdobyli mistrzostwo kraju, a mediolańczycy byli tuż za nimi. W tabeli Serie A dzielił ich tylko punkt. Poza tym Inter awansował do finału Ligi Mistrzów, w którym przegrał 0:5 z PSG.