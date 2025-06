Grosicki przejechał się po decyzji Lewandowskiego. "Nigdy"

Reprezentacja Polski podczas czerwcowego zgrupowania radzić sobie będzie bez nieobecnego Roberta Lewandowskiego. W meczach z Mołdawią (6 czerwca) i Finlandią (10 czerwca) biało-czerwoni zagrają bez swojego kapitana. Jego nieobecność, choć wiemy od niej już od 26 maja, nadal wzbudza ogromne emocje. Głos zabierają kibice, dziennikarze, eksperci, a teraz przemówił sam Kamil Grosicki.

REKLAMA

Zobacz wideo Robert Lewandowski nie przyleci na kadrę! "Emocje są ogromne"

Grosicki zabrał głos. Chodzi o Lewandowskiego

- To już jest decyzja pomiędzy Robertem, a trenerem. Robert wiadomo - ma prawo być zmęczony po sezonie, bo gra na najwyższym poziomie już kilkanaście lat i ten sezon w Barcelonie też go bardzo dużo kosztował. Tak samo wiemy, że mecze w reprezentacji są najważniejsze dla piłkarzy. Ja się dziwiłem, że Roberta nie będzie, jak zobaczyłem powołania. Na początku nie wiedziałem, czym jest to spowodowane. Na pewno Robert sam musi widzieć i czuć, że taką decyzję z trenerem podjęli. Jeśli miałbym o sobie mówić, to nawet jakbym był zmęczony, zrobiłbym wszystko, żeby na zgrupowanie reprezentacji przyjechać. To jest największa duma. Nigdy nie miałem z tym problemu. Nawet jak byłem kontuzjowany, to robiłem wszystko, żeby na reprezentację przyjeżdżać. To jest moje odczucie - powiedział w rozmowie z kanałem Weszło TV.

Dla Grosickiego to wyjątkowe zgrupowanie bowiem w piątkowym meczu z Mołdawią pożegna się z reprezentacją, której barwy reprezentował od 2008 roku, a zwłaszcza w czasach Adama Nawałki był jej kluczową postacią. Skrzydłowy Pogoni zakończy grę z orłem na piersi na 95 występach. Ma szansę poprawić dorobek strzelecki. Do tej pory zdobył 17 goli.

Mecz z Mołdawią odbędzie się w piątek 6 czerwca na stadionie w Chorzowie. Relację na żywo z tego spotkania będzie można śledzić na Sport.pl i w aplikacji mobilnej.