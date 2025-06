Kibice wściekli po decyzji Lewandowskiego. "Polska zapamięta"

Od 26 maja wiadomo było, że Robert Lewandowski nie weźmie udziału w czerwcowym zgrupowaniu reprezentacji Polski i nie zagra w dwóch meczach: towarzyskim z Mołdawią i eliminacyjnym z Finlandią. Choć od momentu ogłoszenia tej decyzji minęło już sporo czasu, to opinia publiczna nie opuszcza kapitanowi. Głos zabierali eksperci - w tym Jan Tomaszewski i Zbigniew Boniek. Teraz przemówili kibice, którzy na Instagramie przypuścili atak na Lewandowskiego.

Lewandowski pod ostrzałem kibiców. "Może tak się połóż"

Napastnik FC Barcelony opublikował zdjęcie z żoną Anną, od którego aż bije wypoczynkowy nastrój. Nie wszystkim się to spodobało. Z setek komentujących pojawiło się wiele bardzo krytycznych głosów. Mówiąc wprost: fani mają żal do Lewandowskiego, że zostawił reprezentację na rzecz regeneracji po trudach sezonu. Zauważają, że tym samym opuścił okazję do podziękowania za wspólne lata gry zasłużonemu reprezentantowi.

"Robert mogłeś przyjechać pożegnać się z Grosikiem na jego ostatni mecz w kadrze" - napisał jeden z komentujących. "Lans na Insta oczywiście, a kadra? Trzeba było przyjechać i jako kapitan pożegnać kolegę. Kuba Błaszczykowski by nigdy tak nie postąpił" - dodał inny.

Kibice największe pretensje mają o to, że Lewandowski od lat jest kapitanem drużyny narodowej. Kwestia opaski została mu także wypomniana.

"Kapitanie może tak się połóż jak Ty taki zmęczony", "Brak słów... jakby Probierz miał jaja to by mu zabrał opaskę kapitana", "Kapitan nigdy nie zostawia reprezentacji w potrzebie", "Piłkarz świetny, ale leader z Ciebie żaden. Oddaj opaskę kapitana reprezentacji i wtedy lansuj się dalej na plaży i na F1" - komentują rozgorączkowani użytkownicy i odgrażają się, że nie zapomną Lewandowskiemu nieobecności na zgrupowaniu.

"Zapomniał Pan o Polsce? We wtorek gramy z Finlandią, jest Pan kapitanem", "Baw się dobrze. Polska zapamięta" - czytamy.

W bardziej cenzuralnych wpisach kibice zauważają także, że na wpis Lewandowskiego nie zareagował żaden reprezentacyjny piłkarz, przebywający obecnie na zgrupowaniu.

"I żadnego like ani komentarza od jakiegokolwiek kolegi z reprezentacji, którzy teraz mają zgrupowanie, hmmm przypadek? On się tam ma za nie wiadomo kogo i widać nie jest lubiany. Jego ego za wysokie na kolegów z reprezentacji" - zasugerował jeden z kibiców.