Probierz skomentował egzotyczny transfer Piątka. Jasna deklaracja ws. gry w kadrze

Transfer Krzysztofa Piątka do katarskiego Al-Duhail to jak dotąd największa ruch z udziałem reprezentanta Polski przed nowym sezonem. Nasz napastnik opuścił turecki Basaksehir po dwóch latach, w trakcie których imponował skutecznością. Do siatki trafił aż 48 razy w 84 występach, a ogólnie jego klub sporo na nim zarobił. Polak przychodził tam za darmo, a odszedł za około 10 milionów euro. Dla samego piłkarza kontrakt w Katarze też jest ofertą życia, gdyż ma tam zarabiać aż 4 miliony euro za rok gry.

Jak Mączyński czy Mierzejewski? Niepewna przyszłość Piątka w kadrze

Po ogłoszeniu tego transferu pojawiły się pytania dotyczące gry Piątka w reprezentacji Polski. Choć w Katarze grają tacy zawodnicy jak Marco Veratti (ex-PSG), Luis Alberto (ex-Lazio) czy Hakim Ziyech (ex-Chelsea), to liga jednak mimo wszystko całościowo za najlepszą nie uchodzi. Za to nasi rodacy grający w egzotycznych ligach nie zawsze mieli łatwo z grą w kadrze. Z Chin powoływany był Krzysztof Mączyński, ale na przykład Adrian Mierzejewski w kadrze nie grał, choć w Państwie Środka czy w Australii był gwiazdą. A jak będzie z Piątkiem? Na to pytanie odpowiedział Michał Probierz w rozmowie z "Super Expressem". Okazuje się, że to wcale nie jest koniec Piątka w kadrze.

Probierz uspokaja. Przywołał... Cristiano Ronaldo

- To jest życie piłkarzy, ich kariery są krótkie… Nie ma znaczenia, gdzie ktoś strzela bramki. Jeżeli robi to regularnie, jest dobry. Cristiano Ronaldo wciąż jest powoływany do reprezentacji Portugalii prosto z boisk w Arabii Saudyjskiej - powiedział Probierz. - Więc tą przeprowadzką nie zniknie z pańskiego horyzontu? - dopytał przeprowadzający wywiad Dariusz Leśnikowski. - Nie - zapewnił selekcjoner polskiej kadry.

Krzysztof Piątek z orzełkiem na piersi rozegrał 35 spotkań i strzelił 12 goli. Choć od końcówki marca 2022 roku, czyli przez ostatnie ponad trzy lata, do siatki trafił tylko raz (na Euro 2024 w przegranym 1:3 meczu z Austrią). W obliczu nieobecności Roberta Lewandowskiego na czerwcowym zgrupowaniu kadry, nie da się wykluczyć, że Piątek otrzyma wiele minut w starciach z Mołdawią (piątek, 6 czerwca 20:45) oraz Finlandią (wtorek, 10 czerwca 20:45).