Mecz już się skończył, gdy trener tak Serbek nazwał polskie siatkarki

Zobacz wideo

Reprezentacja Polski wygrała swój siódmy z ośmiu meczów w fazie grupowej Ligi Narodów. Zespół Stefano Lavariniego przegrywał 0:1, ale ostatecznie pokonał 3:1 Serbię (22:25, 25:22, 25:22, 25:23) i awansował na drugie miejsce. Tym samym jedyną niepokonaną drużyną w stawce pozostają Włoszki. Serbki wygrały swój ostatni mecz 29 lipca 2024 r. przeciwko Francji (3:0) na początku igrzysk olimpijskich w Paryżu. Warto zaznaczyć, że Serbia to aktualny mistrz świata i wicemistrz Europy.

REKLAMA

Co za słowa selekcjonera Serbii o Polkach. "Nie mamy nic do stracenia"

Zoran Terzić, selekcjoner reprezentacji Serbii, zabrał głos po porażce z Polską. W trakcie wywiadu dla serbskich mediów wypowiedział się ciepło o drużynie Lavariniego. - Z jednej strony nasz występ może cieszyć, a z drugiej strony niepokoić. Gramy o wiele bardziej zrelaksowani z Polską, która jest jednym z głównych faworytów do wygrania Ligi Narodów. Nie mamy wtedy nic do stracenia. A przeciwko innym drużynom... Ważne jest, że niektóre zawodniczki grały lepiej niż wcześniej. To był nasz cel - powiedział.

A jak Terzić komentuje występ Serbii? - Znowu pod koniec setów, szczególnie w serwisie i odbiorze było widać, że byliśmy trochę spięci. To są pewne dziecinne błędy, które trzeba wyeliminować. Dzisiaj, kiedy zaczynaliśmy mecz, powiedziałem zawodniczkom, że możemy teraz pokazać, czy jesteśmy drużyną, czy nie. Jeśli walczymy, staramy się dać z siebie wszystko, niezależnie od zwycięstwa lub porażki pokazujemy, że wyglądamy jak zespół. Widać jednak gołym okiem takie rzeczy w meczach z Polską i Francją - dodał trener, cytowany przez serwis sportissimo.republika.rs.

Tym samym Serbia pozostaje jedynym zespołem w stawce Ligi Narodów, który nie wygrał ani jednego meczu w tych rozgrywkach. Serbia ma pięć punktów po ośmiu meczach i nie ma większych szans na to, by awansować do turnieju finałowego Ligi Narodów. W ostatnim turnieju Serbia zagra przeciwko Czeszkom (09.07), Włoszkom (10.07), Belgijkom (11.07) i Turczynkom (13.07).

Zobacz też: Rywalki Polek niszczą każdego! Są niepokonane w Lidze Narodów

Później Serbki skupią się na występach na mistrzostwach świata, gdzie zagrają w grupie z Ukrainą (23.08), Kamerunem (25.08) i Japonią (27.08).