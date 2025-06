Szczęka opada, co zrobił Josue. Petarda

Josue niedawno brylował na boiskach ekstraklasy. Portugalski pomocnik występował w barwach Legii Warszawa, dla której wystąpił w 130 meczach. Strzelił w nich 29 goli i dołożył 35 asyst. Ostatecznie zawodnik odszedł ze stołecznego klubu i mówiło się, że ta decyzja miała podłoże prywatne. - Nie ma drugiego dna. Skoro byłem jednym z najlepszych piłkarzy Legii, jej kapitanem, miałem świetne relacje z kibicami, a moja rodzina czuła się wspaniale w Warszawie, to jaki miałbym mieć powód, żeby to zmieniać? - stwierdził w jednym z wywiadów dla goal.pl.

Przepiękny gol w wykonaniu Josue

Ostatecznie piłkarz trafił do Brazylii, a konkretnie do FC Coritiba, która gra na poziomie brazylijskiej serie B. Po 13 kolejkach klub zgromadził 24 punkty, plasuje się na trzecim miejscu i ma dwa pkt straty do pierwszego Goias. Josue jest jednym z liderów tej drużyny i wciąż udowadnia, jakim wyjątkowym piłkarzem jest.

W ostatnim starciu - wygranym 2:0 z Cuiabą - Portugalczyk w 78. minucie ustalił wynik meczu. Josue popisał się fantastycznym golem po podaniu od Claysona. Pomocnik huknął zza pola karnego w samo okienko. Były piłkarz Legii eksplodował i pobiegł do kibiców, by się wspólnie cieszyć z tego trafienia. Gola na 1:0 zdobył Bruno Melo w 61. minucie.

Josue gwiazdą brazylijskiej Serie B

Wielu kibiców Legii Warszawa zapewne tęskni za Portugalczykiem, który był kluczowym graczem i kapitanem tego zespołu. To, jak wartościowym jest zawodnikiem, pokazują statystyki. Zbigniew Szulczyk wyliczył jakiś czas temu na podstawie informacji SofaScore, że Josue jest nie tylko jednym z najlepszych piłkarzy w klubie, ale i w całej lidze.

"Pomocnik Coritiba Josue jest najlepszym zawodnikiem spośród wszystkich 441 piłkarzy Serie B. Średnia 7.78 sofascore po pierwszych 4 rundach" - napisał w serwisie X.

Josue czasem daje się ponosić emocjom. Na początku roku doszło do rękoczynów podczas meczu Coritiby FC z Athletico Paranaense. Portal jmonline.com.br informował wówczas, że konflikt nasilił się, gdy Mycael, bramkarz Athletico i Filipe Machado, pomocnik Coritiby, zaczęli wymieniać między sobą ciosy. "W awanturze udział wziął też dobrze znany Polakom Josue. Na nagraniu widać nawet, jak zawodnik z numerem "10" na koszulce goni rywala i ewidentnie chciał skonfrontować się z nim na pięści" - pisaliśmy na łamach Sport.pl.