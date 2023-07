Media: Napoli znalazło następcę Bereszyńskiego

Bartosz Bereszyński nie przebił się do pierwszego składu SSC Napoli. Trudno sobie wyobrazić, aby miał wygrać rywalizację z Giovannim Di Lorenzo, kapitanem zespołu, regularnie występującym w reprezentacji Włoch (dwa lata temu wywalczył z nią mistrzostwo Europy). Ba, trudno powiedzieć, by odegrał w ciągu półrocznego wypożyczenia jakąkolwiek wartą uwagi rolę w klubie. Od stycznia do czerwca rozegrał tylko cztery mecze we wszystkich rozgrywkach, z czego tylko dwa w pełnym wymiarze czasowym (jedno z Bologną w Serie A i jedno z Cremonese w Pucharze Włoch). W tym czasie asystował przy jednym trafieniu.

Napoli nie chciało Bereszyńskiego. Dogadało się z nowym zawodnikiem. Znamy szczegóły

Władze SSC Napoli od jakiegoś czasu rozglądają się za piłkarzem, który uzupełniłby lukę w drużynie po Bereszyńskim. Już kilkanaście dni temu media informowały, że w kręgu zainteresowań znalazł się Davide Faraoni z Hellasu Werona. Jednym z pierwszych dziennikarzy, który o tym napisał, był Nicolo Schira. Nieznane były jednak szczegóły tego transferu.

W środę dziennikarz podał więcej informacji. Okazuje się, że klub osiągnął wstępne porozumienie z zawodnikiem. "Davide Faraoni zaakceptował warunki kontraktu z Napoli" - czytamy na Twitterze. Według Schiry obrońca będzie zarabiał milion euro rocznie plus bonusy, a jego umowa zostanie podpisana do 2026 roku.

Kwestią do ustalenia pozostaje forma transferu, czy będzie to wypożyczenie, czy transfer definitywny. Nie wiadomo też, ile Napoli musiałoby zapłacić za 31-letniego Włocha.

Davide Faraoni niemal całą karierę spędził na włoskich boiskach. Przed Hellasem występował m.in. w Udinese Calcio czy Crotone. Był regularnie powoływany do młodzieżowych reprezentacji Włoch. Nigdy nie zadebiutował jednak w seniorskiej kadrze. Ma na koncie 183 mecze w Serie A.

Bartosz Bereszyński wrócił do Sampdorii, która w sezonie 2022/23 zanotowała spadek do Serie B. Polak wziął udział w przedsezonowych treningach zespołu. Według lokalnych mediów nie powinien zostać tam na długo. Zainteresowanie piłkarzem wykazały m.in. Fiorentina oraz Cagliari.