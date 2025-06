69 minut i było po wszystkim. Pogrom! Tak gra potencjalna rywalka Świątek

69 minut i by這 po wszystkim. Pogrom! Tak gra potencjalna rywalka 安i徠ek

To by popis Jekatieriny Aleksandrowej w I rundzie WTA 500 w Bad Homburg. Nie przeszkodzi豉 jej nawet pogoda, kt鏎a przystopowa豉 rywalizacj na prawie godzin. Rosjanka od pocz徠ku wykazywa豉 wi瘯sz inicjatyw, co prze這篡這 si na triumf w pierwszym secie przeciwko Belindzie Benci. W drugiej partii posz豉 za ciosem, cho po raz pierwszy da豉 si prze豉ma. Ostatecznie triumfowa豉 6:1, 6:2. To wa積e wie軼i dla Igi 安i徠ek, kt鏎a ewentualnie mo瞠 spotka si z ni w 獞ier熠inale.