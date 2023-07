"Diablo" Włodarczyk dołączył do Fame MMA i się zaczęło. Borek od razu przypomniał słowa agenta

Krzysztof "Diablo" Włodarczyk (66-4-1, 41 KO) wchodzi w świat freak fightów. Były mistrz świata WBC i IBF został nowym zawodnikiem Fame MMA i we wrześniu tego roku zadebiutuje w oktagonie w krakowskiej Tauron Arenie. Był to o tyle zaskakujący ruch, ponieważ "Diablo" zdarzało się krytycznie wypowiadać o tym środowisku. - Te wszystkie, tak zwane freak fightowe szalone organizacje, to są dla mnie ufoludki. Cyrkowcy, klauny i ludzie, którzy gdzieś lewitują w gwiazdach - mówił pięściarz w październiku zeszłego roku.

Transfer Włodarczyka do Fame MMA zaskakuje też dlatego, że promotorem "Diablo" jest Andrzej Wasilewski, który w ostatnich miesiącach równie krytycznie odnosił się do freak fightów. Sił na tej płaszczyźnie próbowali Artur Szpilka czy Kamil Łaszczyk, którzy dawniej współpracowali właśnie z Wasilewskim. "Walka, czy też występ jakiegoś pięściarza, a już szczególnie czynnego, na jakiejś gali freak, MMA, Pato MMA czy zwał jak zwał to jakbyś tancerkę baletnice wystawiał na tańce w klubie go-go" - pisał promotor bokserski po gali High League 4, na której Szpilka wygrał z Denisem Załęckim.

Teraz ten wpis przypomniał Mateusz Borek, tuż po ogłoszeniu "Diablo". "Ja tam Krzyśka szanuję, że chce zarobić na rodzinę i nie uważam, że jego występ na gali to taniec w klubie go-go" - napisał dziennikarz. Wcześniej Borek wywołał Wasilewskiego do tablicy. - Jestem bardzo ciekawy zdania jego promotora, który jechał z Fonfarą, ze mną i Łaszczykiem, że to jest w ogóle kompromitacja i skandal, żeby pięściarz zawodowy przyjmował propozycję federacji Fame MMA. Przecież przed chwilą mówił o tym, że za chwilę Krzysiek będzie walczył o mistrzostwo Europy - mówił na łamach "Super Expressu".

Jak na tę szpilkę zareagował Wasilewski? "Przede wszystkim bardzo się cieszę, że się [Borek] odezwał, bo już się martwiłem, że całkowicie zamknął się w sobie" - napisał promotor w odpowiedzi do jednego z internautów. Warto przypomnieć, że "Diablo" w maju tego roku pojawił się w ringu i wygrał na gali KnockOut Boxing Night 28, nokautując w siódmej rundzie Kanadyjczyka Sylverę Louisa.

Kto będzie pierwszym rywalem "Diablo" w FAME MMA? Maciej Miszkiń, komentator i trener zdradził, że będzie to Arkadiusz Tańcula, jedna z gwiazd federacji. - "Diablo" wybierze łatwiejszą drogę za trochę lepsze pieniądze i wystartuje we freak fightach. Rywal wydaje się bezpieczny. Mimo że nie ma pojęcia o MMA, to powinien sobie łatwo w tym pojedynku poradzić. Myślę, że ogłoszenie już wkrótce - przekazał były pięściarz.