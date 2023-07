Pazdan nakreślił fatalny scenariusz dla Kamila Glika

Inaczej kibice wyobrażali sobie początek współpracy Fernando Santosa z reprezentacją Polski. Trzy punkty po dwóch spotkaniach to wynik rozczarowujący, na szczęście wciąż pozwalający myśleć o spokojnym awansie. Dziś trudno się ekscytować wygraną 1:0 z Niemcami, bo to był tylko sparing. Kibice przeżywają katastrofalną porażkę z Mołdawią 2:3.

REKLAMA

Zobacz wideo Małysz w MMA? "Była taka propozycja"

Lewandowski straci opaskę? Fernando Santos ogłasza

Jaki był problem reprezentacji Polski?

Po czerwcowym zgrupowaniu pojawiło się dużo głosów, że Santos być może za wcześnie zrezygnował z weteranów: Kamila Glika, Kamila Grosickiego czy Grzegorza Krychowiaka.

- Glik? Reprezentacja jest z nim utożsamiana. To jest kwestia trenera. Santos od początku nie stawia na tych, co byli podporą tej reprezentacji, więc myślę, że zabraknie powołania dla Glika w przyszłości - stwierdził na łamach "Kanału Sportowego" Michał Pazdan, który w kadrze rozegrał 38 meczów. Ale nie jest powiedziane, że Glik nie wróci.

Dziennikarze "Przeglądu Sportowego" zapytali Santosa właśnie o możliwość włączenia obrońcy na wrześniowe mecze kadry.

- W reprezentacji Polski nigdy nie ma zamkniętych drzwi. Wraz z moimi asystentami nieustannie analizujemy możliwości i każdy zawodnik, który jest zdrowy i w formie, może zostać powołany, nawet jeśli wcześniej takiego powołania ode mnie nie dostał - stwierdził selekcjoner.

A Pazdan, bohater Euro 2016, wypowiedział się także o niefortunnym meczu w Kiszyniowie.

- Po pierwszej połowie, gdy wygrywaliśmy 2:0, nie było szans, że wydarzy się coś złego. Tam była pełna kontrola spotkania. Mołdawianie nie mieli nic, żadnej wrzutki czy stałego fragmentu gry. Są czasem wyjazdy, że tracisz bramkę i nagle mental siada. I tak to wyglądało. Jasne, teraz to się łatwo mówi, ale czasem trzeba gdzieś wybić piłkę na aut, żeby przetrwać ten napór przeciwnika, który może trwać 10 minut. Żeby przerwać akcję, przetrwać i strzelić na 3:1. Dziwny mecz, bo nie zdarzają się takie spotkania. Sam nie grałem takiego meczu - analizował Pazdan, który właśnie podpisał kontrakt z Wieczystą Karków, a więc trzecią siłą III ligi.

Santos reaguje na brak Glika w reprezentacji. Jednoznacznie

Ale wróćmy do eliminacji do Euro 2024. Choć sytuacja jest zła, a nawet bardzo zła, to wciąż do odratowania.

Tabela grupy E:

Czechy - 3 mecze, 7 punktów, 6-1 bilans bramkowy Albania - 3 mecze, 6 pkt, 5-2 Mołdawia - 4 mecze, 5 pkt, 4-5 Polska - 3 mecze, 3 pkt, 4-6 Wyspy Owcze - 3 mecze, 1 pkt, 2-7

Na Euro 2024 zagrają co najmniej dwie drużyny z tego grona. Co najmniej, bo oprócz 20 zespołów - zwycięzców i wiceliderów - z 10 grup, a także niemieckich gospodarzy turnieju, na Euro awansują też trzy zespoły, które zostaną wyłonione w barażach. Zagrają w nich czołowe drużyny z każdej z trzech dywizji Ligi Narodów, które nie uzyskają awansu w eliminacjach ME.