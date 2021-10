Włosi o dramacie Drągowskiego: Podwójny cud. Ale nie mają litości dla innego Polaka. "Wyblakła kopia"

AC Fiorentina przegrała z Napoli 1:2 w siódmej kolejce Serie A. W zespole gospodarzy cały mecz rozegrał Bartłomiej Drągowski, który popisał się kilkoma świetnymi interwencjami, broniąc m.in rzut karny wykonywany przez Lorenzo Insigne i dobitkę, kapitulując dopiero po uderzeniu Hirvinga Lozano.

Dla polskiego bramkarza był to czwarty z rzędu występ w podstawowym składzie ekipy z Florencji. W 90. minucie Drągowski przy wybiciu piłki zasygnalizował jakiś problem zdrowotny. Przez cztery doliczone minuty walczył z bólem, ledwo będąc w stanie kopać piłkę, a w ostatnich sekundach dosłownie płakał z bólu, zakrywając twarz koszulką.

- Wyglądało to tak, jakby Dragowski się popłakał w związku z kontuzją na sam koniec...bo samym meczem chyba aż tak się nie przejął - napisał na Twitterze dziennikarz Michał Borkowski.

Od razu po zakończeniu spotkania Drągowskim zajęli się lekarze Fiorentiny. Na razie nie wiadomo, co konkretnie uszkodził sobie Drągowski i jak poważny jest to uraz, ale wiele wskazuje na to, że ominie go zbliżające się zgrupowanie reprezentacji Polski, która w meczach el. MŚ 2022 zagra z San Marino u siebie i z Albanią na wyjeździe.

"Obronił najwięcej rzutów karnych w Serie A od sezonu 2018/19 (sześć - podobnie jak Donnarumma). Przy golach dla Napoli nic nie mógł zrobić" - zwróciła uwagę "La Repubblica", która dała Polakowi wysoką notę "7" w skali 1-10. Portal calcionews24.com ocenił postawę zawodnika Fiorentiny na "6", natomiast włoski oddział Eurosportu przyznał mu "7". "Obronił karnego Insigne. W 94. minucie doznał kontuzji" - napisali dziennikarze.

"Podwójny cud na Insigne, najpierw obroniony rzut karny, a następnie dobitka, dopiero trzecie uderzenie Lozano wylądowało w siatce. On nie śpi, inni piłkarze śpią. Zasłużył na lepszą ochronę" - podsumowali dziennikarze "La Gazzetta dello Sport", którzy ocenili grę Drągowskiego na "6,5".

Drugi Polak występujący w tym meczu, Piotr Zieliński, miał udział przy zwycięskim golu dla Napoli. Pomocnik zanotował asystę przy trafieniu Amira Rahmaniego. "La Repubblica" oceniła występ Zielińskiego na "6". "Zasługuje na pochwały za asystę dla Rrahmaniego, jednak wciąż nie jest w najlepszej dyspozycji" - podkreśliła gazeta. Jeszcze niższą notę - "5,5" - Zieliński dostał we włoskim oddziale portalu goal.com.

Portal calcionapoli1936.it bardzo surowo podsumował występ Polaka, przyznając mu zaledwie "5" i dając wymowny komentarz: "Wygląda jak wyblakła kopia Piotra z poprzedniego sezonu. Jego notę podwyższa asysta przy golu Rahmaniego na 2:1. Jego zmiennik Elmas dostał "6". Wszedł na boisku na wielkiej intensywności i mało brakowało, a zanotowałby asystę na 3:1" - czytamy w podsumowaniu.

Napoli po siedmiu kolejkach Serie A ma komplet 21 punktów i wyprzedza o dwa punkty AC Milan. Natomiast Fiorentina jest piąta z dwunastoma punktami.