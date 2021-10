"Mbappe jest zdecydowany". Przełomowe informacje! Transferowa bomba odpalona

Spekulacje na temat przyszłości Kyliana Mbappe wciąż nie ustają. PSG nie pozwoliło francuskiego napastnikowi odejść w letnim okienku transferowym, a kontrakt piłkarza z klubem jest ważny tylko do końca czerwca przyszłego roku, co oznacza, że już w styczniu będzie mógł negocjować z dowolnym zespołem i przenieść się do niego za darmo w lecie 2022 roku.

Sam Mbappe wiele razy podkreślał, że chciałby, aby jego następnym przystankiem w karierze był Real Madryt. Znany dziennikarz, Fabrizio Romano, zdradził nawet, że Mbappe pod koniec okienka transferowego przekazał kolegom z szatni, że jego przyszłość na pewno związana będzie z Realem Madryt. - Zagram tam. Nie wiem, czy już tego lata, czy za rok, ale zamierzam grać dla Realu - tymi słowami miał zwrócić się do kolegów Mbappe, o czym Romano poinformował w trakcie programu na Twitchu.

Ostatnio Karim Benzema ujawnił, że Mbappe w przyszłości na pewno dołączy do Realu Madryt. - Pewnego dnia zagra dla Realu Madryt. Nie wiem kiedy, ale to kwestia czasu, tak mi powiedział. Chce zobaczyć i przeżyć coś innego - przyznał Benzema w rozmowie z "L'Equipe".

Mbappe odejdzie z PSG do Realu? "Ten sezon będzie jego ostatnim"

Teraz najnowsze informacje przekazał dziennik "Marca". "Ten sezon będzie jego ostatnim w PSG. Napastnik chce występować w Realu Madryt i jest zdecydowany na ten ruch - czytamy na łamach gazety. Hiszpańscy dziennikarze podkreślają, że już w styczniu Real ma zamiar rozpocząć negocjacje z francuskim napastnikiem i właśnie wtedy Mbappe będzie mógł złożyć podpis pod wstępną umową z ekipą Carlo Ancelottiego i na jego mocy przenieść się na stałe na Santiago Bernabeu w letnim oknie transferowym 2022 roku.

Mbappe w obecnym sezonie strzelił dla PSG cztery gole i zanotował pięć asyst w jedenastu meczach, biorąc pod uwagę wszystkie rozgrywki. Francuz gra w zespole z Paryża od 2017 roku, wcześniej przez cztery lata był piłkarzem AS Monaco.