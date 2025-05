Tak wygląda tabela Ekstraklasy na koniec sezonu 2024/25! Oto nowy mistrz Polski

Przed ostatnią kolejką ekstraklasy znaliśmy już komplet spadkowiczów. Z elitą pożegnają się Puszcza Niepołomice, Śląsk Wrocław i Stal Mielec. Wciąż nieznany był jednak mistrz Polski. Na mecz przed końcem rywalizacji liderem tabeli był Lech Poznań, który nad drugim Rakowem Częstochowa miał tylko punkt przewagi.

Lech Poznań mistrzem Polski! Tak wygląda tabela ekstraklasy

Oba zespoły podchodziły do decydujących spotkań w różnych nastrojach. Lech punktował pewnie. Rozbił między innymi 8:1 Puszczę Niepołomice i pokonał Legię. W ostatnich tygodniach przydarzyły mu się jednak również wpadki z GKS-em Katowice i Radomiakiem (remisy 2:2). Inaczej wygląda natomiast forma Rakowa Częstochowa, który w pięciu minionych kolejkach odniósł tylko dwa zwycięstwa.

Można było zatem zakładać, że Lech nie wypuści mistrzostwa z rąk. W ostatniej kolejce zmierzył się z Piastem Gliwice. I dopiął swego. Ostatecznie z problemami wygrał 1:0 po golu Afonso Sousy, choć o zwycięstwo musiał drżeć do ostatnich sekund. Tym samym został nowym mistrzem Polski. Sięgnął po to trofeum po raz dziewiąty w historii. Raków natomiast również nie zawiódł i pokonał Widzew Łódź 2:1, co przy wygranej Lecha nie dało nic drużynie Marka Papszuna.

Trzecie miejsce w tabeli zajęła Jagiellonia Białystok, która w ostatnim meczu zremisowała 1:1 z Pogonią Szczecin. Tuż za nią uplasowały się wspomniana Pogoń i Legia Warszawa.

Tabela ekstraklasy po sezonie 2024/2025