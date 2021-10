Robert Lewandowski komentuje sensacyjną porażkę Bayernu Monachium

Bayern Monachium przegrał pierwsze spotkanie w tym sezonie Bundesligi. Drużyna prowadzona przez Juliana Nagelsmanna nie była w stanie pokonać Eintrachtu Frankfurt (1:2). Robert Lewandowski zanotował asystę przy bramce Leona Goretzki, natomiast napastnik przynajmniej dwukrotnie nie zdołał pokonać Kevina Trappa w trakcie spotkania. Bayern przegrał w Bundeslidze na własnym stadionie po raz pierwszy od 672 dni. Ostatni raz pokonał go Bayer Leverkusen 30 listopada 2019 roku.

Bayern Monachium jest rozczarowany porażką z Eintrachtem. "Przegrane mecze zawsze bolą"

Bayern Monachium stanął przed szansą przedłużenia swojej serii zwycięstw w lidze do sześciu, natomiast ostatecznie się to nie udało. Mistrz Niemiec przegrał u siebie z Eintrachtem po raz pierwszy od 21 lat. "Porażki zawsze bolą, a dzisiejszy dzień nie jest wyjątkiem. Z jednej strony mogliśmy tego uniknąć, a z drugiej to nasza pierwsza porażka w lidze. Mieliśmy wystarczająco dużo okazji, aby zdobyć kolejne bramki i wygrać to spotkanie. Nie zrobiliśmy niektórych rzeczy na tyle dobrze, co w ostatnich tygodniach" - powiedział Julian Nagelsmann, cytowany przez oficjalną stronę Bayernu.

Robert Lewandowski: Wszyscy jesteśmy rozczarowani

Robert Lewandowski jak dotąd zagrał 22 mecze przeciwko ekipie z Frankfurtu i strzelił w nich 16 goli. W niedzielę kapitan reprezentacji Polski nie był w stanie poprawić tego dorobku. "Boli mnie to, że dzisiaj nie udało nam się wygrać. Wszyscy jesteśmy rozczarowani, bo mieliśmy wiele okazji do strzelenia bramki. Porażka może nas wiele nauczyć" - skomentował Lewandowski. "Po tym meczu musimy przyjrzeć się naszej grze. W niektórych rzeczach nie radziliśmy sobie tak dobrze, jak w ostatnich tygodniach. Po przerwie na reprezentacje musimy grać dużo lepiej" - dodał Leon Goretzka.

W podobnym tonie po meczu wypowiedział się Thomas Mueller. "Jesteśmy rozczarowani, źli lub sfrustrowani. Nie wiem, jakie słowo to najlepiej opisze. Nie powinniśmy tego meczu przegrać, mieliśmy wiele okazji do strzelenia goli. To było denerwujące, że straciliśmy prowadzenie w zasadzie przy pierwszej szansie Eintrachtu. Niewiele im wystarczyło, żeby strzelić dwa gole w meczu. Z pewnością nie zrobiliśmy wszystkiego na tyle dobrze, żeby ten mecz wygrać, a takie pojedynki wygrywamy stosunkowo często. To nie zniechęci nas do dalszego rozwoju" - stwierdził.

Kevin Trapp zanotował aż 11 udanych interwencji w meczu z Bayernem. "Dzisiaj bardzo się napracowaliśmy, ale też dobrze graliśmy w defensywie. Do tego dopisało nam szczęście. Nie sądzę, że fani wierzyli w to, że uda nam się coś uzyskać w tym meczu" - skwitował bramkarz. Bayern Monachium po siedmiu kolejkach jest ex-aequo liderem Bundesligi z 16 punktami wraz z Bayerem Leverkusen. To właśnie z Aptekarzami mistrzowie Niemiec zagrają kolejne spotkanie w lidze niemieckiej. Mecz Bayer - Bayern odbędzie się 17 października o godzinie 15:30.