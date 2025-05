Nie żyje "rosyjski Hulk". Miał 35 lat. Fatalny "kontrakt śmierci"

Nie żyje Nikita Tkaczuk, znany również jako "rosyjski Hulk". Wiadomość przekazała jego żona Maria. 35-letni kulturysta w ciężkim stanie trafił do szpitala w Petersburgu w zeszły piątek. Niedługo później zmarł. Zdaniem rosyjskich mediów do jego śmierci przyczyniły się środki na przyrost masy mięśniowej. Mężczyzna miał nawet podpisać kontrakt, w którym zobowiązał się do ich zażywania.

