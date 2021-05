Kolejna kontuzja reprezentanta Polski! Paulo Sousa ma powody do niepokoju

To była sama końcówka pierwszej połowy, kiedy Bartłomiej Drągowski po interwencji przy dośrodkowaniu złapał się za udo. Polak dotrwał do przerwy, ale po przerwie został w szatni. Zmienił go Pietro Terracciano, a Fiorentina od razu poinformowała, że zmiana była spowodowana kontuzją uda.

REKLAMA

Zobacz wideo Michniewicz ujawnił, kto jest na szczycie jego listy życzeń. „Nikt poważnie nas nie traktuje”

Łukasz Piszczek nagle dostał ataku płaczu. Błagalne apele niemieckich kibiców [WIDEO]

Kolejne problemy reprezentacji Polski. Wydłuża się lista kontuzjowanych

Na razie nie wiadomo, jak poważna jest kontuzja Drągowskiego, ale i tak nie jest to dobra wiadomość dla Paulo Sousy, bo to kolejny zawodnik, który na miesiąc przed Euro ma problemy ze zdrowiem. Krystian Bielik i Jacek Góralski to gracze, którzy wypadli wcześniej. Ale ostatnio lista kontuzjowanych tylko się wydłuża, bo z urazami zmagają się także Arkadiusz Reca, Sebastian Walukiewicz, Dawid Kownacki i przede wszystkim Krzysztof Piątek, który złamał kostkę w ostatnim meczu Herthy z Schalke (2:1).

- Krzysztof przesłał mi swoje badania i nie wyglądały zbyt dobrze. Zawodnik przeszedł jeszcze w czwartek dodatkową konsultację medyczną, która miała dać odpowiedzieć na pytanie, czy operacja jest konieczna. Najgorszy scenariusz się potwierdził. Zawodnik w piątek rano przejdzie zabieg. Następnie czekają go trzy-cztery miesiące przerwy, zanim wróci na boisko. Niestety, ale udział Krzysztofa w zbliżających się mistrzostwach Europy jest niemożliwy. Bardzo nam przykro, to smutna wiadomość. Wszyscy trzymamy kciuki, aby jak najszybciej wrócił na boisko - powiedział lekarz kary Jacek Jaroszewski w rozmowie z "Łączy Nas Piłka".

Niemieckie media rozpływają się nad Piszczkiem. "Staruszek szalał na skrzydle"

Paulo Sousa zaskoczy powołaniami na Euro? Jest przeciek z kadry!

Reprezentacja Polski już w poniedziałek ma rozpocząć ostatni etap przygotowań do tegorocznych mistrzostw Europy. Szkoleniowiec przedstawi wtedy szeroką kadrę zawodników na Euro, a według informacji portalu WP Sportowe Fakty ma zaskoczyć i zabrać na zgrupowanie do Opalenicy tylko tych zawodników, z których będzie mógł korzystać podczas turnieju.

Sousa zamiast z ponad 30 zawodników miałby korzystać w Opalenicy już tylko z 26. To liczba graczy, na którą UEFA pozwoliła podczas mistrzostw Europy i która jest większa o trzech piłkarzy w stosunku do poprzedniego Euro. Z informacjami WP Sportowe Fakty kłóci się jednak to, co w środę w rozmowie z Interią przekazał sekretarz generalny Polskiego Związku Piłki Nożnej Maciej Sawicki. - 17 maja Paulo Sousa ogłosi szeroki skład 33-35 reprezentantów na Euro. Ostateczna kadra na mistrzostwa Europy złożona z 26 reprezentantów zostanie ogłoszona 1 czerwca - powiedział działacz.

Tak kibice Borussii Dortmund ruszyli świętować Puchar Niemiec! "Nielegalne obchody" [WIDEO]

Reprezentacja Polski wybrała bazę na Euro

PZPN dokonał już rezerwacji hotelu Radisson Blu w Sopocie, w którym reprezentacja Polski mieszkała m.in. podczas październikowego zgrupowania przed meczami z Finlandią (5:1) i Włochami (0:0). Zanim jednak kadra znowu zawita nad morze, wcześniej trenować będzie w Opalenicy. To tam 24 maja rozpocznie się obóz przygotowawczy przed przełożonym Euro 2020, w trakcie którego kadra Sousy rozegra dwa towarzyskie spotkania: z Rosją we Wrocławiu (1 czerwca) i z Islandią w Poznaniu (8 czerwca).

Następnie reprezentacja Polski uda się na turniej finałowy, który wystartuje 11 czerwca od spotkania Turcja - Włochy na Stadio Olimpico w Rzymie. Dla nas mistrzostwa Europy rozpoczną się trzy dni później, kiedy zagramy ze Słowacją (14 czerwca, Sankt Petersburg), a potem z Hiszpanią (19 czerwca, Sewilla) i Szwecją (23 czerwca, Sankt Petersburg).

Rummenigge ma nowe informacje ws. Lewandowskiego. "Pojawi się tysiąc plotek"

Euro 2020. Terminarz grupy E