Kolejny zwrot akcji ws. Olmo. Leci z klubem na Superpuchar

Tuż przed meczem z Barbastro pojawiła się informacja, iż FC Barcelona przegrała batalię o Daniego Olmo i Pau Victora. "Marca" poinformowała, powołując się ka komunikat, że "To już koniec: LaLiga i RFEF odmówiły rejestracji Daniego Olmo i Pau Victora". Hiszpanie zacytowali fragmenty komunikatu tych dwóch podmiotów.

REKLAMA

Zobacz wideo Barcelona miała zdominować Europę, a jest w kryzysie. Kosecki: To jest śmieszne

Zaskakujący ruch FC Barcelony

Mimo to FC Barcelona nie zamierza się poddawać. Klub wyraził swój "sprzeciw" i poinformował, że "przystąpi do przedstawienia stosownego apelu do Wyższej Rady Sportu (CSD - przyp. red.)". "Joan Laporta rozpoczyna batalię prawną, aby spróbować rozstrzygnąć sprawę raz na zawsze" - informują dziennikarze katalońskiego "Sportu".

Teraz hiszpańska "Marca" donosi, że w sprawie Daniego Olmo i Pau Victora może dojść do kolejnego zwrotu akcji. Zdaniem dziennikarzy FC Barcelona, która uda się do Arabii Saudyjskiej, gdzie będzie rozgrywać mecze Pucharu Króla, może zabrać ze sobą dwóch wyżej wymienionych zawodników, mimo braku ich licencji na grę.

FC Barcelona wciąż wierzy, że sytuacja się zmieni

Dlaczego? Wszystko przez to, że sprawa została zgłoszona do CSD i klub będzie oczekiwał na wieści ws. środka zapobiegawczego. "W trakcie święta Trzech Króli nie będzie żadnych wiadomości dotyczących ich rejestracji. W związku z tym Blaugrana wejdzie na pokład samolotu w poniedziałek po południu, nie wiedząc, czy Olmo i Pau Victor będą mogli założyć spodenki na środowy półfinał z Athletikiem lub na niedzielny finał, jeśli klub awansuje" - czytamy.

Zobacz też: Na to czekaliśmy! Lewandowski i Szczęsny ocenieni przez Hiszpanów

Istnieje prawdopodobieństwo, że obaj zawodnicy polecą z drużyną do Arabii Saudyjskiej i nie będą w stanie rozegrać żadnego z tych meczów. Wszystko zależy od tego, czy CSD przychyli się do prośby katalońskiego klubu. "Wszystkie strony zdają sobie sprawę, że podjęcie decyzji do meczu półfinałowego jest bardzo skomplikowane, ponieważ czas nagli. Inną sprawą jest niedzielny mecz, ponieważ organ będzie miał cztery dni robocze na podjęcie decyzji" - czytamy.

Superpuchar Hiszpanii: Kiedy mecz FC Barcelona - Athletic Bilbao?

Pau Victor i Dani Olmo nie pojechali razem z zespołem do Barbastro. Hansi Flick zdecydował się zostawić ich w klubie po tym, jak RFEF i LaLiga nie dały zielonego światła dla ich rejestracji. Drużyna bez wsparcia tych dwóch piłkarzy wygrała 4:0, a dwa gole zdobył Robert Lewandowski. Ponadto w tym meczu zadebiutował w barwach Blaugrany Wojciech Szczęsny.

Mecz FC Barcelony z Athletic Bilbao w półfinale Superpucharu Hiszpanii zaplanowano w środę 8 stycznia. Piłkarze wyjdą na murawę o godz. 20:00. Transmisję na żywo z tego spotkania będzie można oglądać na antenie Eleven Sports 1.