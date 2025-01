Stało się! Barcelona przegrała batalię o Daniego Olmo

Od 31 stycznia Dani Olmo nie może grać dla FC Barcelony. Hiszpan, który kosztował Dumę Katalonii około 60 mln euro był zarejestrowany tylko do końca roku, ze względu na sytuację finansową i kontuzję Andreasa Christensena.

REKLAMA

Zobacz wideo Barcelona miała zdominować Europę, a jest w kryzysie. Kosecki: To jest śmieszne

Batalia o rejestrację Daniego Olmo

Joan Laporta zapewniał piłkarzy i kibiców, że wszystko zakończy się pomyślnie, bo według zapisów kontraktowych, Dani Olmo może odejść z klubu jako wolny zawodnik. Agent hiszpańskiego piłkarza jasno przedstawił sprawę ewentualnego transferu jego klienta.

- Jesteśmy pewni, że Barcelona znajdzie rozwiązanie. Co z innymi opcjami i klubami? Barcelona to pierwsza i ostatnia opcja - zadeklarował Andy Bara w rozmowie z Fabrizio Romano. - Może się to wydawać dziwne, ale wierzę w prezydenta Laportę, w Deco i w to, że znajdą rozwiązanie sprawy Daniego. To ogromny klub. Nie negocjujemy z innymi - dodał agent Hiszpana.

Joan Laporta poniósł porażkę

Teraz w hiszpańskich mediach obwieszczono informację, że LaLiga nie ugięła się pod presją Joana Laporty. Marca podaje: To już koniec: LaLiga i RFEF odmawiają rejestracji Daniego Olmo i Pau Víctora. Dziennikarze powołali się na oświadczenie LaLiga i RFEF, które ogłosiły, że odrzuciły wniosek FC Barcelony: "Komitet Monitorujący Umowy Koordynacyjnej LALIGA-RFEF spotkał się, aby rozpatrzyć wniosek o wcześniejsze zatwierdzenie i rozpatrzenie licencji zawodników Daniela Olmo Carvajala i Pau Víctora Delgado, złożony przez FC Barcelonę. Po spełnieniu przez FCB wymogów kontroli ekonomicznej LALIGA w dniu 3 stycznia 2025 r. i po uzupełnieniu przez Klub odpowiedniej dokumentacji Organ Zatwierdzający Budżet LALIGA podjął decyzję o przedłużeniu limitu kosztów personelu sportowego FCB od wyżej wymienionej daty" - czytamy.

"W związku z tym, po złożeniu przez FC Barcelona wniosku o licencje dla wyżej wymienionych zawodników, po przeanalizowaniu obowiązujących przepisów federacyjnych, Komitet Monitorujący zgadza się nie przyznać wcześniejszej wizy ani ostatecznej licencji, o którą wystąpiła FC Barcelona dla zawodników Daniela Olmo Carvajala i Daniela Olmo Carvajala. Daniel Olmo Carvajal i Pau Víctor Delgado zgodnie z literalną interpretacją artykułów 130.2 i 141.5 Regulaminu Ogólnego RFEF, które uniemożliwiają zawodnikowi, którego licencja została anulowana, uzyskanie licencji w trakcie tego samego sezonu w tej samej drużynie klubu, z którym był już związany" - napisano.

FC Barcelona nie zamierza się poddawać

Z kolei dziennikarz Toni Juanmartí napisał w serwisie X, iż Barca zwróciła się bezpośrednio do CSD (Wyższej Rady Sportu - przyp. red.) w celu uzyskania środków zapobiegawczych dla Olmo i Víctora oraz zapewniła, że ??nie będzie się więcej wypowiadać na ten temat, dopóki sprawa nie zostanie rozwiązana.

Jak informuje profil "Managing Barça" w serwisie X (dawniej Twitter): "Joan Laporta przeprosił dziś Daniego Olmo i Pau Victora, ale obaj zawodnicy są zaniepokojeni". To spotkanie miało trwać bardzo długo, przez co wyjazd prezydenta na pucharowy mecz przeciwko Barbastro, miał być opóźniony. W rozmowie działacz miał poprosić zawodników o jeszcze chwilę cierpliwości.