Show Zmarzlika w GP Wielkiej Brytanii! Kapitalny finał z Bewley'em

Czy ktokolwiek zatrzyma Bartosza Zmarzlika na drodze do szóstego indywidualnego mistrzostwa świata? Takie pytanie zadawali sobie żużlowi kibice od początku sezonu, ale z każdymi kolejnymi zawodami coraz więcej wskazywało na to, że Polak znów tego dokona. Zmarzlik wygrał pod koniec maja Grand Prix Czech w Pradze i w klasyfikacji generalnej prowadzi z przewagą siedmiu punktów nad Australijczykiem Brady'm Kurtzem. Następnym przystankiem na żużlowej mapie Speedway Grand Prix był Manchester, dla którego był to debiut w roli gospodarza w tym cyklu.

Zmarzlik senny przy startach, ale na trasie... potwór!

Już w pierwszym swoim biegu Bartosz Zmarzlik pokazał, że prędkości nie brakuje mu od początku. Start przegrał z Andrzejem Lebiediewem, ale na trasie był wręcz demonicznie szybki. Jeszcze na pierwszym okrążeniu wyprzedził rywala i dojechał do mety kilka metrów przed resztą stawki. Nieco gorzej poszło mu w kolejnej próbie w biegu nr 5. Tam startował z ewidentnie niekorzystnego dziś trzeciego pola i po starcie znalazł się na ostatniej pozycji. Ponownie jednak pokazał świetne tempo. Szybko uporał się z Australijczykiem Jason'em Doylem i do końca walczył o drugie miejsce z drugim w tych zawodach Polakiem Dominikiem Kuberą. Ostatecznie to jego kolega z Motoru Lublin okazał się lepszy i przyjechał za plecami Jacka Holdera.

Dla Kubery to była spora poprawa względem pierwszego biegu, gdzie przyjechał niestety ostatni za Martinem Vaculikiem, Fredrikiem Lindgrenem i Kaiem Huckenbeckiem (w tej kolejności). Co do pozostałych zawodników, już po dwóch seriach nie było nikogo niepokonanego. Pięć punktów miał jednak wicelider cyklu SGP Brady Kurtz, który w dodatku pokazał potworną moc w biegu ósmym, wygrywając o kilkanaście metrów z takimi tuzami jak Robert Lambert i Anders Thomsen.

Kurtz ograł Zmarzlika, ale potem się potknął! Polak nie wybacza takich błędów

Niestety w bezpośrednim starciu Kurtz - Zmarzlik w biegu nr 10 lepszy był Australijczyk. Niesamowity był to bieg, Polak i jego rywal, a także Martin Vaculik wymieniali się tam pozycjami kapitalnie, ale ostatecznie to Kurtz wytrzymał napór Zmarzlika i na mecie pokazał mistrzowi świata plecy. Australijczykowi zdarzyła się jednak wpadka w 13. biegu. Przegrał tam wyraźnie start i ledwo wyrwał trzecie miejsce Lebiediewowi. O pierwsze miejsce bili się Fricke oraz Kubera. Niestety to nie Polak tę walkę wygrać. Zmarzlik z kolei pięknie wykorzystał słabość Kurtza w biegu 15. po niesamowitej wojnie i wielu mijankach wyprzedzając Bewleya oraz Lindgrena.

Co za walka o awans bezpośrednio do finału!

Walka o Top 2 i bezpośredni awans do finału zapowiadała się wyśmienicie. Przed ostatnią serią prowadził Max Fricke (11 pkt), a o dwa punkty za nim byli Kurtz oraz Zmarzlik. Wicelider cyklu zadał potężny cios, wygrywając 19. bieg z dużą przewagą nad Lindgrenem. Mógł zatem nieco spokojniej czekać na wyścig nr 20 z udziałem zarówno Zmarzlika, jak i Fricke'a. W nim Polak pokazał moc, prowadząc od początku do końca. Zaś Australijczyk wypadł z Top 2, bo przyjechał w tym wyścigu także za plecami Kaia Huckenbecka. Punktami co prawda zrównał się z Kurtzem, zwycięstw biegowych też miał tyle samo. Jednak najlepszy czas biegowy miał gorszy i właśnie dlatego wypadł z czołowej dwójki!

Pierwszym, który dołączył do Polaka oraz Australijczyka był Fredrik Lindgren. Szwed kapitalnie wystartował i bronił się po mistrzowsku przed Lambertem. Sprawę totalnie pokpił Fricke, przyjeżdżając na ostatnim miejscu. Z kolei stawkę finałową uzupełnił Dan Bewley, który na zewnętrznej nabrał takiej kapitalnej prędkości, że z trzeciego miejsca przebił się na pierwsze, wyprzedzając Jacka Holdera na ostatnim okrążeniu!

Finał godny całego widowiska! Zmarzlik nie dał rady lokalnemu bohaterowi

Finał zapowiadał się wyśmienicie. Tor idealny do ścigania i czterech najefektowniej jeżdżących obecnie żużlowców na świecie. Rzeczywistość w pełni spełniła oczekiwania. Bewley, Kurtz i Zmarzlik mijali się tyle razy, że to prawie niemożliwe. Ostatecznie to Dan Bewley na swoim domowym torze odniósł piąte zwycięstwo w karierze! Zmarzlik dojechał drugi, wygrywając walkę z trzecim Kurtzem, dzięki czemu o kolejne dwa punkty powiększył nad nim przewagę w klasyfikacji generalnej! Kapitalne zawody, a kolejne już jutro (sobota 14 czerwca) i to na tym samym torze o 20:00.

