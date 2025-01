Tak Hiszpanie nazwali Lewandowskiego po tym, co zrobił w meczu z czwartoligowcem

"Robert Lewandowski strzelił dwa gole w wygranym 4:0 meczu Barcelony z czwartoligowym UD Barbastro w trzeciej rundzie Pucharu Króla. W ten sposób Lewandowski nie tylko dobrze wszedł w 2025 rok, ale też zaczął się wyżej piąć w klasyfikacji wszech czasów. Lewandowski ma już ponad 80 trafień w oficjalnych meczach Barcelony, a we wspomnianej klasyfikacji goni teraz... Xaviego Hernandeza, a więc swojego byłego trenera" - pisał dziennikarz Sport.pl Aleksander Bernard.

Zachwyty nad Lewandowskim w Hiszpanii. "Zabójczy"

Polak jednogłośnie został określony mianem największego bohatera Barcelony, który sprawił, że Katalończycy zgodnie z oczekiwaniami awansowali do następnej rundy krajowego pucharu. Zachwyty nad Polakiem można zobaczyć, przeglądając hiszpańskie media.

"Bez konieczności zbytniego angażowania się w grę, ale z dobrą pracą tyłem do bramki, Lewandowski był zabójczy przed bramką. Najpierw strzelił głową po dośrodkowaniu Pablo Torre, ale z odrobiną szczęścia, ponieważ piłka dotknęła zawodnika Barbastro, zanim wpadła do bramki. Mimo to Polak pokazał swoją siłę i intuicję w polu karnym" - pisze dziennikarz katalońskiego dziennika "Sport" Christian Blanco.

Komplementuje także zachowanie Polaka przy drugim jego golu, który padł na początku drugiej połowy "Napastnik wywalczył sobie pozycję, przedostając się przed środkowego obrońcę rywali i wykończył akcję z typowym dla siebie chłodem w sytuacji jeden na jeden" - czytamy.

Katalończyków doceniają także w Madrycie. Co ciekawe tamtejszy dziennik "AS" również postanowił wyróżnić Lewandowskiego. Odnotował, że Polak już w pierwszym meczu nowego roku otworzył swoje konto bramkowe.

"Barcelona rozpoczęła 2025 rok z dobrym samopoczuciem... na boisku, co jest nie lada wyczynem, biorąc pod uwagę ogólny obraz. Barca pokonała Barbastro 4:0, zakwalifikowała się do ostatniej szesnastki Copa del Rey, przerwała passę z końca 2024 roku, a Lewandowski otworzył swój dorobek punktowy w tym roku" - pisze wspomniane źródło.

"Lewandowski zdobył dublet i był bohaterem zwycięstwa w Barbastro. Robert strzelił już gola we wszystkich oficjalnych turniejach w swoich pierwszych dwóch sezonach jako zawodnik Barcelony. Spełnił to, co do niego należało" - krótko podsumowuje dziennikarz katalońskiego "Mundo Deportivo" Sergio Sole.

Szansa na kolejne gole dla Roberta Lewandowskiego już w środę 8 stycznia. Wówczas Barcelona zagra w półfinale Superpucharu Hiszpanii. Jej rywalem będzie Athletic.