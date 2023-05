Dymy na fecie Barcelony. Szokujące okrzyki kibiców do gwiazdy Realu. "Umrzyj" [WIDEO]

W minioną niedzielę FC Barcelona wygrała 4:2 z Espanyolem, czym przypieczętowała 27. mistrzostwo Hiszpanii. Tuż po ostatnim gwizdku triumfatorzy zebrali się w kółku i zaczęli świętować. Celebrację szybko zakłócili kibice gospodarzy, którzy wtargnęli na murawę i ich przegonili. Za to skandaliczne zachowanie posypały się już pierwsze kary. Okazuje się jednak, że nie tylko fani Espanyolu dopuścili się kontrowersyjnych działań. Podczas poniedziałkowej fety nie popisali się też sympatycy FC Barcelony, którzy wystosowali karalne groźby pod adresem jednego z rywali.

Skandaliczne zachowanie kibiców Barcelony. Uparli się na gwiazdę Realu

Mowa o Viniciusie Juniorze. Do mediów społecznościowych trafiło nagranie, na którym słychać, jak kibice obrażają Brazylijczyka. To nie koniec. Fani posunęli się o krok dalej i... życzyli śmierci gwieździe Realu.

- Vinicius muerete - krzyczeli, co w wolnym tłumaczeniu oznacza: "Vinicius umrzyj". Klub nie zareagował jeszcze na tak skandaliczne zachowanie. Niewykluczone, że w najbliższych godzinach pojawi się stosowne oświadczenie. Warto zauważyć, że to nie pierwszy raz, kiedy kibice Barcelony pałali nienawiścią do Viniciusa. Podobnie było podczas marcowego starcia Katalończyków z Realem (2:1). Wówczas pod adresem Brazylijczyka wystosowano rasistowskie wyzwiska i też życzono mu śmierci.

Oprócz wspomnianego incydentu poniedziałkowa parada przebiegła w dobrej atmosferze. Piłkarze przejechali ulicami Barcelony, by wspólnie z tłumem fanów świętować triumf. Show skradł m.in. Robert Lewandowski, który całkowicie zatracił się w tańcu, a filmiki z nim podbijają sieć. Po zdobyciu mistrzostwa "oszalał" też Joan Laporta. Tuż po meczu z Espanyolem prezes Barcelony wszedł do szatni, a następnie wpadł w uściski piłkarzy i zaczął z nimi krzyczeć oraz tańczyć.

Choć w Barcelonie zabawa trwa w najlepsze, to już niedługo zawodnicy wrócą na boisko. Do końca sezonu pozostały cztery mecze, które zadecydują też o tytule króla strzelców La Liga. Jak na razie na czele klasyfikacji jest Lewandowski z 21 trafieniami - o cztery mniej ma Karim Benzema.