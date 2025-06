Sabalenka nie cierpi z nią grać. Co za mecz o ćwierćfinał Roland Garros!

Amanda Anisimova (16. WTA) to jedna z niewielu tenisistek, która ma dodatni bilans meczów przeciwko Arynie Sabalence (1. WTA). Amerykanka pochodzenia rosyjskiego wygrała pięć z siedmiu meczów przeciwko Białorusince, z czego trzy na kortach ziemnych. Choć Sabalenka uchodzi za główną faworytkę do wygrania tegorocznej edycji wielkoszlemowego Roland Garros, to jej mecz z Anisimovą w czwartej rundzie mógł uchodzić za tzw. mecz-pułapkę. Czy tak faktycznie było?

Sabalenka jest już w ćwierćfinale. Ta rywalka często ją pokonywała

Początek spotkania z Anisimovą układał się po myśli Sabalenki. Aryna wygrywała 5:3 i miała przewagę przełamania. W dziewiątym gemie była też piłka setowa, natomiast Anisimova odłamała rywalkę i doprowadziła do remisu 5:5. Później Sabalenka obroniła dwa break pointy i wygrała seta 7:5 po tym, jak wykorzystała drugą piłkę setową. Ten set trwał blisko 50 minut.

Anisimova miała większy proc. punktów po pierwszym serwisie. Statystyki były jednak bardzo wyrównane - tenisistki miały tyle samo zagrań kończących (po 12), a Sabalenka miała jeden niewymuszony błąd więcej (14 do 13). Anisimova wygrywała też więcej punktów przy siatce. Sabalenka wyglądała kapitalnie pod względem serwisu.

W drugim secie Sabalenka utrzymała swoje podanie, a potem przełamała Anisimovą na 2:0, co wywołało gniew Amerykanki - rzuciła bowiem rakietą o ziemię. Więcej break pointów w tym meczu nie było, aż nadszedł ósmy gem. Sabalenka miała dwie piłki meczowe od stanu 40:15, a potem cztery kolejne przy AD:40. Anisimova obroniła wszystkie break pointy w takim momencie meczu.

W dziewiątym gemie Anisimova miała świetną okazję na prowadzenie 30:15, ale nieznacznie wyrzuciła w aut, co skwitowała uderzeniem rakietą w siatkę. Sabalenka zapewniła sobie awans do ćwierćfinału Roland Garros przy swoim serwisie, wygrywając 7:5, 6:3.

Kolejną rywalką Sabalenki będzie Chinka Qinwen Zheng (7. WTA), która wyeliminowała Rosjankę Liudmiłę Samsonową (18. WTA), wygrywając 7:6 (5), 1:6, 6:3. Jeżeli Sabalenka awansuje do półfinału Roland Garros, to może trafić tam na Igę Świątek (5. WTA) lub Elinę Switolinę (14. WTA).