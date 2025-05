Barcelona już wszystko wie! Gwiazda zdecydowała, padło słynne "here we go"

Jonathan Tah ma ważny kontrakt z Bayerem Leverkusen do końca tego sezonu. Od jakiegoś czasu był nastawiony na odejście. Był przekonywany przez Hansiego Flicka na transfer do FC Barcelony. Niemiec miał pomysł na gracza Bayeru, widział go w "Blaugranie". Było już wstępne porozumienie między stronami, ale na tym temat transferu się skończył.

Tah znalazł nowy klub. Nie będzie to Barcelona

Nowy kontrakt Ronalda Araujo, odbudowanie Erika Garcii, powrót do zdrowia Andreasa Christensena, a całą trójkę Flick ceni bardzo mocno - to wystarczyło, by Jonathan Tah odpuścił temat przejścia do FC Barcelony. Nie chciał czekać na to, aż kluby zaczną się zgłaszać dopiero latem. Jak informuje Fabrizio Romano, reprezentant Niemiec szybko osiągnął porozumienie z Bayernem Monachium, który w tym roku odzyskał mistrzostwo kraju.

Tah ustalił już wszystkie warunki indywidualnego kontraktu z Bayernem, poinformował o tym władze klubu z Leverkusen. Teoretycznie mógłby dołączyć od lipca, ale Bawarczycy chcą mieć go miesiąc wcześniej, by był dostępny na Klubowe Mistrzostwa Świata w USA, które zadebiutują w nowym formacie. Według Romano Bayer czeka teraz na kontakt z Monachium, by ustalić symboliczną opłatę za Taha.

29-letni Tah zagrał w tym sezonie w 49 meczach dla Bayeru, strzelił cztery gole i zanotował jedną asystę. Zdobył wicemistrzostwo Niemiec, dotarł do 1/8 finału Ligi Mistrzów, gdzie zespół Leverkusen wyraźnie przegrał dwumecz z Bayernem.

Bawarczykom zdecydowanie przyda się środkowy obrońca w obliczu odejścia Erika Diera, który w końcówce sezonu był jedynym zdrowym stoperem. Bayern potrzebuje zawodnika odpornego na kontuzje. Z kolei w Barcelonie nowy środkowy obrońca nie jest celem transferowym. W "Blaugranie" będą polować na nowego bramkarza, bocznego obrońcę i skrzydłowego.

Monachijczycy zagrają w grupie na KMŚ z Auckland City, Boca Juniors i Benfiką Lizbona.

Transfermarkt wycenia Jonathana Taha na kwotę 30 mln euro. Niemiec został powołany do kadry narodowej na Final Four Ligi Narodów, którego Niemcy są gospodarzem. Byli mistrzowie świata zagrają w półfinale z Portugalią.