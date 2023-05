Lewandowski skradł show na fecie Barcelony. Hit. "Zakazane" [WIDEO]

W minioną niedzielę FC Barcelona wygrała 4:2 z Espanyolem i przypieczętowała 27. tytuł mistrza Hiszpanii w historii. Duży udział w sukcesie drużyny miał Robert Lewandowski, który strzelił 21 bramek w La Liga, co stanowi niemal 1/3 goli zdobytych przez Katalończyków (64). "Porażający początek. Rozpoczął przygodę w Primera Division od razu potwierdzając, że jego transfer był niekwestionowanym sukcesem, co opierało się na przypieczętowaniu meczów trafieniami. Dzień po dniu" - zachwycały się hiszpańskie media. Nic dziwnego, że Polak był jedną z kluczowych postaci poniedziałkowej fety na ulicach Barcelony. 34-latek, na co dzień opanowany, rzucił się w wir tańców.

Lewandowski skradł show. Co za ruchy polskiego napastnika

Dzień po zdobyciu mistrzostwa tradycyjnie zorganizowano paradę z udziałem piłkarzy Xaviego Hernandeza. Ci podróżowali na dachu autobusu, by wspólnie z ponad 70 tys. kibiców celebrować odzyskanie tytułu. Do sieci trafiły już nagrania z wielkiej fety Barcelony.

Na wielu z nich "króluje" Lewandowski. Napastnik zaprezentował kilka ruchów tanecznych, czym skradł show. "Uważajcie, żeby nie zachęcać Lewego. To zakazane" - napisał żartobliwie oficjalny profil Barcelony, publikując jeden z filmików, na którym Polak tańczył do utworu "I Like To Move It".

Niewykluczone, że taniec będzie w przyszłości nową pasją napastnika. O tym, że ma on poczucie rytmu, przekonaliśmy się kilka tygodni temu, kiedy to Anna Lewandowska opublikowała w mediach wideo, na którym wspólnie z mężem tańczą Bachatę. Ten styl tańca charakteryzuje się m.in. płynnymi ruchami ciała, kołyszącymi się biodra i nogami zgiętymi w kolanach. I właśnie takie pojedyncze ruchy można było dostrzec w celebracji Lewandowskiego podczas mistrzowskiej fety.

Lewandowski walczy o kolejne trofeum w karierze

Choć zawodnicy Barcelony świętują triumf w La Liga, to nie zakończyli jeszcze sezonu. Przed nimi cztery kolejki. Te mecze będą też ważne dla Lewandowskiego, który walczy o tytuł króla strzelców Primera Division. Jak na razie ma cztery gole przewagi nad Karimem Benzemą. W następnym starciu Katalończycy zmierzą się z Realem Sociedad. Spotkanie odbędzie się w sobotę 20 maja o godzinie 21:00.