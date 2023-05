Były selekcjoner "przejechał" się po poprzednikach Santosa. "Bez obrazy"

Po ćwierćfinale Euro 2016 reprezentacja Polski nie może powtórzyć takiego sukcesu na imprezie międzynarodowej. Co prawda doszła do 1/8 finału ostatnich mistrzostw świata, ale więcej mówiło się o aferze premiowej i nieatrakcyjnym stylu gry niż o znalezieniu się wśród 16 najlepszych drużyn świata. Zdaniem Jacka Gmocha problem leżał w doborze selekcjonerów, którzy nie mogli zbudować swojego autorytetu w szatni. Dopiero Fernando Santos może to zrobić, a ma już na koncie sukcesy na arenie międzynarodowej.

Gmoch uderza w poprzedników Santosa

Fernando Santos ma za sobą dopiero jedno zgrupowanie i dwa mecze z reprezentacją Polski. Przegrał z Czechami 1:3 i wygrał z Albanią 1:0. Zdaniem Jacka Gmocha to za mało czasu, by przedstawić zawodnikom swoją wizję gry w wystarczający sposób. W czerwcu, w sparingu z Niemcami i meczu eliminacji Euro 2024 z Mołdawią, kadra ma grać znacznie lepiej. Mają w tym pomóc dodatkowe dni na zgrupowanie.

- Jeżeli piłkarze będą chcieli tylko przyjechać na wcześniejsze zgrupowanie kadry, to kluby im tego na pewno nie zabronią. Gdy przychodzi takie powołanie, kluby zawsze pytają piłkarzy o zdanie. Jeśli oni nie chcą jechać, wówczas przychodzi decyzja odmowna. Jeśli Santos zyska kilka dni na zgrupowanie, to będzie mógł piłkarzom wytłumaczyć swoją taktykę, poustawiać ich na boisku. To nie chodzi o jakieś tam bieganie, ładowanie akumulatorów. Dlatego wspierajmy go w tym pomyśle - uważa Jacek Gmoch w rozmowie z polsatsport.pl.

Według Gmocha więcej czasu na treningi pozwoli Santosowi tylko wzmocnić swój autorytet, który ma i tak dość duży. Przekonuje, że tego zabrakło poprzednikom - Jerzemu Brzęczkowi, Paulo Sousie i Czesławowi Michniewiczowi.

- Wyjątkiem jest Adam Nawałka, który sam grał na MŚ, później także współpracował z Leo Beenhakkerem, dzięki czemu miał światowe pojęcie piłki nożnej i w związku z tym szacunek. Pozostali trenerzy kadry, bez obrazy, mogli się tylko zaprzyjaźnić z tymi zawodnikami, ale nie mogli stanowić dla nich autorytetu. Pamiętajmy, że w klubach nasi kadrowicze pracują z najlepszymi trenerami świata. To nie przypadek, że po Nawałce, który doszedł do ćwierćfinału na Euro 2016, nie mieliśmy już żadnych dobrych wyników. Adam potrafił stworzyć mocną drużynę. Wymyślił tym chłopakom koncepcję, w którą oni uwierzyli. Pozostałym selekcjonerom bardzo trudno było zaimponować zawodnikom - ocenił Gmoch.

W tym momencie Polska zajmuje drugie miejsce w swojej grupie eliminacyjnej. Na przyszłoroczne Euro pojadą dwie najlepsze ekipy z każdej grupy. Biało-czerwoni zagrają 16 czerwca mecz towarzyski z Niemcami w Warszawie i 20 czerwca z Mołdawią w Kiszyniowie w ramach kwalifikacji na mistrzostwa Europy.