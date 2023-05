Wywrócił kamerę na meczu Barcelony. Ujawnili jego tożsamość. Zaskoczenie

W niedzielę FC Barcelona pokonała 4:2 Espanyol w derbach miasta i oficjalnie została mistrzem Hiszpanii. Zdobywcy pucharu tuż po końcowym gwizdku zebrali się w kole środkowym boiska i tam rozpoczęli świętowanie. Szybko zakłócili je kibice gospodarzy, którzy wtargnęli na murawę i przegonili rywali do tunelu. Chuligani byli wściekli, ponieważ ich zespół przybliżył się do spadku do Segunda Division, więc atakowali również ochroniarzy, rzucali krzesełkami, a jeden z nich nawet wywrócił kamerę telewizyjną. Hiszpanie ujawnili jego tożsamość.

Polityk chuliganem stadionowym. Wielkiej kariery w Barcelonie nie będzie

Mężczyzna, który w szale przewrócił kamerę znajdującą się na murawie, szybko został rozpoznany przez władze dzięki monitoringowi i nagraniom. Kataloński "Sport" ujawnił, że to Yago Darnell Bruguera, który już 28 maja miał wystartować w wyborach samorządowych w mieście Sant Joan Despi. Mężczyzna otrzymał dziewiąte miejsce na listach Partii Ludowej, ale już wiadomo, że nie zrobi kariery politycznej.

Po ujawnieniu, że to Darnell był jednym z chuliganów, jego partia poprosiła go wycofanie się z kandydowania. Mężczyzna złożył pisemną rezygnację i nie ma szans na pełnienie publicznej funkcji w gminie Barcelona. Jego zachowanie publicznie potępił burmistrz Barcelony Daniel Sirera. "Każdy akt przemocy jest naganny, a atakowanie kamery telewizyjnej to istne szaleństwo" - stwierdził dosadnie.

Przegrany w derbach Espanyol na cztery kolejki przed końcem ligowych zmagań znajduje się w strefie spadkowej i ma coraz mniej szans na utrzymanie w LaLiga. Problemów jest więc wiele, a wtargnięcie kibiców na boisko to tylko jeden z nich. Niemniej jednak bardzo poważny.

"COPE" informuje, że kataloński Generalitat bada sprawę i uważa zachowanie kibiców za poważne przestępstwo. Z tego powodu ma rozważać karę nawet 600 tysięcy euro dla klubu za niezapewnienie bezpieczeństwa piłkarzom FC Barcelony. Ponadto konsekwencje poniesie prawdopodobnie od 75 do 100 kibiców, których tożsamości są skrupulatnie identyfikowane przez lokalne władze. Niewykluczone, że część z nich otrzyma dożywotnie zakazy stadionowe na terenie całej Hiszpanii.

Kilka dni przed meczem lokalne służby miały informować kierownika ds. bezpieczeństwa Espanyolu, że w przypadku wygranej FC Barcelona będzie świętować triumf w lidze na murawie. Zadaniem organizatorów było zatrudnienie odpowiedniej liczby osób ze służb porządkowych, by uniknąć takiej sytuacji, jaka miała miejsce po końcowym gwizdku. Teraz władze Katalonii chcą ukarać klub "dla przykładu", by uniknąć takich działań w przyszłości. Wcześniej informowano o mniej surowych karach.