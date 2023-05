Lewandowski i spółka świętowali mistrzostwo, aż wtargnęli kibole. "Patologia" [WIDEO]

FC Barcelona po raz 27. w historii została mistrzem Hiszpanii. Katalończycy zapewnili sobie triumf w La Liga po niedzielnej derbowej wygranej nad Espanyolem 4:2. Dublet w spotkaniu ustrzelił Robert Lewandowski, który przybliżył się do triumfu w klasyfikacji strzelców.

FC Barcelona mistrzem Hiszpanii, a na trybunach "stadionowa patologia"

Tuż po końcowym gwizdku sędziego na obiekcie Espanyolu doszło do dantejskich scen. Kiedy piłkarze FC Barcelony celebrowali triumf końcowy, kibole drużyny gospodarzy wtargnęli na murawę i zaczęli biec w kierunku graczy świeżo upieczonych mistrzów Hiszpanii. Ci z kolei w pośpiechu uciekli do tunelu.

Lewandowski wykorzystał szansę. Benzema w tyle. Oto klasyfikacja strzelców La Liga

W ruch poszły także krzesełka i inne przedmioty, którymi sympatycy Espanyolu obrzucali ochronę obiektu oraz policję. A Xavi i jego gracze natychmiast uciekli do szatni. Zamiast fety, była więc ucieczka. - Dobrze, że ostatecznie nikt z piłkarzy czy ze sztabu nie zostali zaatakowani. To jest wstyd. To jest stadionowa patologia. Inaczej nie da się tego nazwać - ocenił Sebastian Chabiniak komentujący mecz dla Eleven Sports i dodał: - Niech Espanyol spada do Segunda Division, jeśli on ma takich kibiców i mają się tak zachowywać.

Ze słowami Chabiniaka zgodził się też Mateusz Święcicki. - Bardzo nieładne obrazki. Piłkarze i sztab FC Barcelony uciekli ze względu bezpieczeństwa. Tak się nie można zachowywać. To jest skandaliczne zachowanie - przyznał.

FC Barcelona dzięki zwycięstwu nad Espanyolem zapewniła sobie mistrzostwo Hiszpanii. Oprócz Roberta Lewandowskiego bramki zdobyli Alejandro Balde i Jules Kounde.