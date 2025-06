Rewolucja w klubie Ekstraklasy. Odchodzi aż 10 piłkarzy, a to nie koniec

Zakończył się sezon Ekstraklasy. Piast Gliwice zajął 10. miejsce w tabeli i choć nie była to najciekawsza drużyna do śledzenia, to latem w Gliwicach dojdzie do wielu zmian. Już teraz wiemy, że w nowym sezonie Piasta nie poprowadzi Aleksandar Vuković. To nie koniec. W samej drużynie też dojdzie do przetasowań. Klub poinformował, że odejdzie aż 10 zawodników! Pozbyć chce się jeszcze kolejnych rzech.