Barcelona wybrała rywala Lewandowskiemu. Wykłada 45 milionów na "cudowne dziecko"

Robert Lewandowski już w pierwszym sezonie po transferze stał się czołową postacią FC Barcelony. Polak we wszystkich rozgrywkach zdobył już 31 goli i zaliczył siedem asyst, co czyni go najlepszym strzelcem zespołu. Trener Xavi ma jednak spory problem, ponieważ w nie ma napastnika, który mógłby rywalizować z Lewandowskim i zastępować go w przypadku kontuzji, czy zmęczenia. Z tego powodu władze klubu już w lecie chcą sprowadzić takiego piłkarza, przy okazji myśląc o przyszłości.

Robert Lewandowski będzie miał rywala? FC Barcelona walczy o 18-letniego napastnika

Portal Goal.com informuje, że nowym napastnikiem FC Barcelony może zostać Vitor Roque. 18-latek już lata temu był wskazywany, jako jeden z generacyjnych talentów w Brazylii i walczyły o niego największe kluby. Finalnie w 2022 roku trafił do Athletico Paranaense, w którym zdobył już 14 goli i zaliczył sześć asyst w 53 oficjalnych meczach. Teraz ma być numerem jeden na liście życzeń Katalończyków.

Niewykluczone, że Brazylijczyk trafi do Barcelony już tego lata, a kwota transferu wyniesie około 45 milionów euro. 35 milionów miałoby być płatne od razu, a 10 to łatwe do osiągnięcia klauzule transferowe. Propozycja Katalończyków nie jest wiążąca, a oba kluby mają jeszcze przystąpić do konkretnych rozmów i dopiąć transfer 18-latka.

Vitor Roque jest środkowym napastnikiem, ale może również grać na obu skrzydłach. To może pozwolić trenerowi Xaviemu na inne ustawienia taktyczne i nowe opcje w ataku. W tym sezonie 18-latek zagrał 17 oficjalnych spotkań, w których zdobył siedem goli. Media nazywają go "cudownym dzieckiem" brazylijskiej piłki i wskazują, że jego talent jest równy temu, który przejawia Endrick - napastnik sprowadzony przez Real Madryt za 35 milionów euro.

FC Barcelona jest głównym kandydatem do kupienia Roque, ale napastnik budzi zainteresowanie wielu innych klubów z Europy. Wśród nich mają być Chelsea, Newcastle United, Arsenal i Paris Saint-Germain. Athletico Paranaense najbardziej oczekuje jednak oficjalnej oferty z Katalonii.