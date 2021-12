Lewandowski tłumaczy się ze słów o Messim z rozmowy z Borkiem. "Nie chciałem"

- Robert, myślę, że zasłużyłeś na Złotą Piłkę w 2020 roku, "France Football" powinno ci ją przyznać. Wszyscy wiemy, że ci się to należało, byłeś wtedy zwycięzcą i nie mogłeś otrzymać nagrody z powodu pandemii koronawirusa. Moim zdaniem powinieneś mieć to trofeum w swoim domu - mówił Messi po odebraniu Złotej Piłki.

"Moja wypowiedź w wywiadzie dla polskiej telewizji jest obecnie błędnie interpretowana"

Temat reakcji Messiego po klasyku Bundesligi: Borussia Dortmund - Bayern Monachium (2:3) poruszył dziennikarz Mateusz Borek. - Jak zareagowałeś na nawoływanie Messiego do szefa "France Football", żeby dać ci Złotą Piłkę komisyjnie, honorowo za 2020 rok? Odebrałeś to, że to jest taka figura PR-owska czy rzeczywiście szczera, fajna deklaracja wielkiego piłkarza - pytał Mateusz Borek.

- Chciałbym, żeby to była szczera deklaracja wielkiego piłkarza, ale nie tylko deklaracja, by nie były to puste słowa. Oczywiście nie napinam się, nie napalam - odpowiedział Robert Lewandowski.

Jego słowa mogły zostać odebrane przez kibiców, że Polak nie wierzy w wiarygodność Messiego.

Moja wypowiedź w wywiadzie dla polskiej telewizji jest obecnie błędnie interpretowana. Nigdy nie chciałem powiedzieć, że słowa Lionela Messiego nie były szczere ani poważne. Wręcz przeciwnie. Byłem bardzo wzruszony i zachwycony wystąpieniem Messiego na gali w Paryżu, w której powiedział, że zasłużyłem na zdobycie Złotej Piłki w 2020 roku. Chciałem tylko powiedzieć, że bardzo bym się ucieszył, gdyby słowa Messiego zostały usłyszane

- przyznał Robert Lewandowski w rozmowie z niemieckim magazynem "Kicker".

Leo Messi zdobył najwięcej Złotych Piłek w historii plebiscytu organizowanego przez "France Football". Argentyńczyk triumfował w latach 2009, 2010, 2011, 2012, 2015 oraz 2019.