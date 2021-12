Nagelsmann straszy przed hitem Ligi Mistrzów. "Pozdrowienia do Lizbony"

Mimo zapewnionego zwycięstwa w grupie E Ligi Mistrzów, Bayern Monachium w środowym meczu z Barceloną wystąpi w możliwie najsilniejszym składzie. To zwiększa szanse Benfiki Lizbona na awans do fazy pucharowej. - Pozdrowienia do Lizbony, bez obaw... - powiedział Nagelsmann na wtorkowej konferencji prasowej.

3 Fot. Martin Meissner / AP Otwórz galerię Na Gazeta.pl