Znamy termin powołań na mecze kadry. Probierz już zdecydował

Niewiele ponad dwa tygodnie pozostały do rozpoczęcia czerwcowego zgrupowania reprezentacji Polski. Wiązać się to też będzie z ogłoszeniem powołań na dwa spotkania - jedno towarzyskie, a drugie w eliminacjach mistrzostw świata. Kiedy kadrę na te mecze ma ogłosić Michał Probierz? Według portalu Weszło będzie to jeszcze przed całkowitym zakończeniem grania na Starym Kontynencie.

Fot. Kuba Atys / Agencja Wyborcza.pl Otwórz galerię (3)