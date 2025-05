Tak Anglicy ocenili Casha po tym, co zrobił w hicie Premier League

Aston Villa jest cały czas w grze o awans do kolejnej edycji Ligi Mistrzów. Klub z Birmingham wygrał 2:0 z Tottenhamem po golach Ezriego Konsy i Boubacara Kamary, przez co awansował na piąte miejsce z 66 punktami. Villa może wypaść poza strefę Ligi Mistrzów, jeżeli Manchester City pokona w sobotę Crystal Palace. W wyjściowym składzie Aston Villi na mecz z Tottenhamem znalazł się Matty Cash, który stworzył czteroosobowy blok defensywny z Ezrim Konsą, Pau Torresem i Ianem Maatsenem. Jak Cash sobie poradził?

Tak Anglicy ocenili Casha po hicie. "Dawał się zaskoczyć"

Cash otrzymywał jedne z niższych not w zespole Aston Villi. Brytyjscy dziennikarze zwracają uwagę na to, że reprezentant Polski miał problemy z Heung-min Sonem. "Villa cieszyła się, że miała tzw. udaną noc w biurze. Tego samego nie można powiedzieć o Cashu. Jako pierwszy zobaczył żółtą kartkę, podczas gdy Son miał trochę radości, biegając po skrzydle" - pisze portal footballinsider247.com.

"Otrzymał głupią kartkę i czasami dawał się zaskoczyć, gdy Tottenham stwarzał realne zagrożenie po prawej stronie Villi. Bronił jednak zdecydowanie i parł do przodu, zapewniając szerokość, gdy było to możliwe" - dodaje serwis talk-villa.com. "W pierwszej połowie z trudem radził sobie z tempem Sona i kilka razy zbyt łatwo dał się zepchnąć do środka. Otrzymał głupią kartkę za prośbę do sędziego o ukaranie Wilsona Odoberta. Poprawił się w drugiej połowie, pomagając Villi zachować czyste konto. Dobrze współpracował z Marco Asensio" - czytamy na birminghamworld.uk.

"Cash został wcześnie przetestowany przez Sona, który wyglądał dobrze w pierwszej połowie. Prawy obrońca został ukarany kartką po tym, jak był faulowany przez Pape Matara Sarra. Utrzymał swoją szerokość na boku boiska w końcowej tercji, pomagając stworzyć przestrzeń w środku dla innych" - podsumowuje birminghammail.co.uk.

Tak wygląda sytuacja Casha w reprezentacji. "Temat-rzeka"

Od finału baraży o Euro 2024 brakowało Casha w reprezentacji Polski. Gracz Aston Villi nie został uwzględniony w kadrze na mistrzostwa Europy, a potem nie pojawił się na ani jednym zgrupowaniu podczas Ligi Narodów. Ostatnio Cash wrócił do kadry na marcowe mecze w eliminacjach do mistrzostw świata przeciwko Litwie (1:0) i Malcie (2:0).

- Matty to temat-rzeka, który ciągle wraca. Powiedziałem po którymś razie, że jeśli będzie zdrowy, to będziemy go rozważali. Sztab medyczny kadry jest z nim w kontakcie. Teraz akurat przyjechał na kadrę po kontuzji, którą miał wcześniej w klubie, i doszliśmy do takiego wniosku, że jednak jest trochę zmęczony, że nie trenował regularnie. Nie miał rytmu meczowego, to jest zawsze coś kosztem czegoś, jeżeli chodzi też w kadrze - tłumaczył Michał Probierz, selekcjoner reprezentacji Polski w podcaście "Ofensywni".

Aston Villa zagra jeszcze jeden mecz w tym sezonie. Zespół Unaia Emery'ego zagra w niedzielę 25 maja o godz. 17:00 z Manchesterem United.