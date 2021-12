Żewłakow wskazał idealnego kandydata na trenera Legii. To nie Papszun

Sytuacja w stołecznym klubie jest bardzo zła. Praktycznie od początku tego sezonu Legia Warszawa zawodzi na całej linii, czego efektem jest miejsce w strefie spadkowej ekstraklasy. Marek Gołębiewski, który zastąpił Czesława Michniewicza, od początku był traktowany jedynie jako opcja tymczasowa.

Michał Żewłakow tłumaczy wywiad Mioduskiego

Niedawno Dariusz Mioduski udzielił głośnego wywiadu na oficjalnej stronie internetowej klubu, w którym otwarcie przyznał, że chciałby zatrudnić Marka Papszuna. Wiele jednak wskazuje na to, że mogłoby dojść do tego dopiero po zakończeniu obecnego sezonu, bowiem kontrakt menedżera z Rakowem Częstochowa jest ważny do końca czerwca 2022 roku.

Były dyrektor sportowy "Wojskowych" Michał Żewłakow wyraził opinię ten temat. Były reprezentant przyznał on, że głośny wywiad Mioduskiego był tylko sposobem na to, aby odwrócić uwagę od obecnej kondycji klubu, która jest bardzo słaba.- To trochę taki zabieg PR, żeby sobie dać troszkę czasu, bo może drużyna wyjdzie z tego dołka, ale kibice będą mieli o czym rozmawiać - powiedział Żewłakow podczas rozmowy z kibicami zorganizowanej przez "Kilka słów o Legii".

Żewłakow wskazał idealnego kandydata dla Legii

Żewłakow podał również nazwisko trenera, który według niego sprawdziłby się w Legii lepiej od Papszuna. - W Legii trener praktycznie walczy z całą Polską, bo to cała Polska jest przeciwko Legii. I w momencie, kiedy coś nie idzie, to trzeba walczyć jeszcze ze swoimi kibicami. Nie wiem, czy trener Papszun z czymś takim walczył. W Legii widziałbym raczej Kostę Runjaicia - skomentował.

Zatrudniony 25 października Marek Gołębiewski jak dotąd poprowadził "Wojskowych" w dziewięciu spotkaniach. Legia wygrała zaledwie trzy z tych meczów, a pozostałe sześć przegrała. W ostatni weekend uległa na wyjeździe 0:1 Cracovii.