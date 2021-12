Nowe obostrzenia w polskim sporcie. Weryfikacja certyfikatów

Wraz z ogłoszeniem nowych przepisów szefowie resortu przekazali ponadto informację, że możliwe będzie przekroczenie tych limitów dla osób zaszczepionych. Będzie to możliwe jedynie w sytuacji, gdy podmiot organizujący wydarzenie będzie w stanie wykazać, że weryfikuje paszporty covidowe.

Kluby muszą weryfikować certyfikaty

- Musimy podjąć bardziej radykalne decyzje. Dokonujemy zmiany zasad stosowania certyfikatów, któremu będzie towarzyszyć obniżenie limitów z 50% do 30%. Najważniejsze jest to, żeby ten limit mógł być w jakikolwiek sposób przekroczony, to organizator będzie musiał wykazać, że weryfikuje certyfikaty. W innym wypadku nie ma możliwości przekraczania tego limitu - powiedział Adam Niedzielski.

Szef resortu zdrowia dodał przy tym, że każdy pracownik będzie miał możliwość przeprowadzenia testu. W okresie oczekiwania na wynik nie będzie trzeba poddawać się obowiązkowej kwarantannie.

Kibice wciąż mogą zapełniać stadiony

Biorąc pod uwagę obowiązujące do tej pory przepisy, które zakładały, że stadiony mogą się wypełnić w 50% (nie dotyczyło to osób zaszczepionych), w najbliższej kolejce ekstraklasy wcale nie musi dojść do radykalnych zmian. Jeśli tylko klub sprzeda wszystkie wejściówki na dane spotkanie, a 70% kibiców okaże paszport covidowy, obiekty wciąż będą mogły się zapełniać w całości.

Biorąc pod uwagę, że nowe przepisy wejdą w życie od 15 grudnia obejmą one ostatnią kolejkę jesiennej rundy polskiej ekstraklasy. Odbędzie się ona w dniach 17-19 grudnia. Potem rozpocznie się przerwa zimowa, po której piłkarze wrócą na boiska na początku lutego.