Koniec spekulacji! Wiceprezydent Barcelony się wygadał

FC Barcelona na hiszpańskich boiskach nie miała sobie równych. W kończącym się sezonie zgarnęła wszystkie możliwe krajowe trofea - Superpuchar Hiszpanii, Puchar Króla, a w czwartek dzięki wygranej z Espanyolem 2:0 także mistrzostwo LaLiga. Spora w tym zasługa trenera Hansiego Flicka, który latem przejął klub po odejściu Xaviego. Od razu zaczęły się więc spekulacje na temat przyszłości niemieckiego szkoleniowca.

REKLAMA

Zobacz wideo Pierwszy taki finał Ligi Mistrzów od 17 lat! "Nigdy bym się nie spodziewał"

Zapadła decyzja ws. Hansiego Flicka. "W przyszłym tygodniu będziemy mogli ogłosić"

Obecna umowa Flicka z FC Barceloną obowiązuje jedynie do końca kolejnego sezonu. Władze klubu są jednak bardzo zadowolone z jego pracy i wygląda na to, że czeka go nagroda. Jak ujawnił w piątek włoski dziennikarz Fabrizio Romano, wkrótce ma dojść do podpisania nowej umowy. - Wszystko jest już dogadane i przygotowane pod ogłoszenie nowego kontraktu Flicka do czerwca 2027 roku. Oficjalne potwierdzenie to już tylko kolejny krok - informował we wpisie na platformie X.

Okazuje się, że kibice FC Barcelony nie będą musieli na to specjalnie długo czekać. Doniesienia Romano szybko potwierdził wiceprezydent FC Barcelony Rafa Yuste. - W przyszłym tygodniu będziemy mogli ogłosić przedłużenie kontraktu Hansiego Flicka do 2027 roku - ogłosił na antenie radia Cadena SER.

Hansi Flick na dłużej w FC Barcelonie. Nagle takie słowa: "Zasługuje na..."

Zapytany o ocenę niemieckiego szkoleniowca Yuste zdobył się nawet na pewien żart. - Zasługuje na dwa Krzyże św. Jerzego - wypalił. A miał na myśli specjalne odznaczenie przyznawane osobom zasłużonym dla Katalonii. - Nie spodziewałem się tak brutalnego wyniku z tak młodymi zawodnikami. Wszyscy się zgodzą, że było bardzo trudno. Te dzieciaki eksplodowały w tym roku i to zrobiło ogromną różnicę - dodał.

W tym sezonie Hansi Flick poprowadzi FC Barcelonę jeszcze w dwóch meczach - 18 maja z Villarrealem (godz. 19:00) i 25 maja z Athletikiem Bilbao (godz. 18:00). Zapraszamy do śledzenia relacji tekstowych na żywo z tych spotkań na naszej stronie internetowej Sport.pl i w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.