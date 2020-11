Max Kruse pokazał wstrząsający list od hejtera. "Spie****j z naszej drużyny"

Latem 32-letni Max Kruse odszedł z Fenerbahce i związał się umową z Unionem Berlin. Doświadczony Niemiec zachwyca w nowym klubie. W siedmiu meczach zanotował aż pięć asyst. No i strzelił trzy gole. Ale nie wszyscy go doceniają. A na pewno nie jeden hejter, który wysłał list do berlińskiego klubu skierowany do Kruse'ego.

"Spier***j, zanim cię pogonimy"

Na Instagramie Max Kruse przeczytał publicznie list. - Kruse, ty tępy głupku, spie****j z naszej drużyny. Uciekaj, zanim cię pogonimy - przeczytał piłkarz. Hejter stwierdził, że w Unionie, nigdy nie było "tak kretyńskiego piłkarza". Kruse dodał od siebie komentarz: - Jeśli chcesz, to zapraszam na spotkanie. I powiedz mi to w twarz. Ale i tak życzę ci miłego dnia"". Kto był autorem listu? Anonim, ale stempel na pocztówce był ze Stahnsdorf, pod Berlinem.

Po siedmiu kolejkach Bundesligi Union Berlin niespodziewanie zajmuje piąte miejsce. Liderem jest Bayern Monachium, który ma 18 punktów, czyli o sześć "oczek" więcej niż berlińczycy.

Kruse to 14-krotny reprezentant Niemiec. Strzelił cztery gole w kadrze, ale ostatni raz zagrał w niej w październiku 2019 roku.

