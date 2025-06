Ależ widok! Tak wygląda tabela "polskiej" grupy po meczu Finlandia - Holandia

Reprezentacja Polski pauzowała w trzeciej kolejce eliminacji do mistrzostw świata w USA, Kanadzie i Meksyku. Do gry przystąpili za to wszyscy czterej jej rywale. Nie obyło się przy tym bez niespodzianki. Sobotnie wyniki sprawiają, że na ten moment to Polacy wyraźnie przewodzą całej stawce. Oto jak wygląda sytuacja w tabeli grupy G.