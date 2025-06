To on ma zastąpić wyrzuconego dyscyplinarnie trenera. Od roku jest bezrobotny

- Dałem się niepotrzebnie sprowokować, ale pod wpływem emocji coś we mnie wybuchło. Zarzut z alkoholem jest kompletną bzdurą. (...) W przerwie poszedłem do szatni i chciałem dokonać wstrząsu na drużynie. Zawsze jest merytorycznie, ale tym razem miało być na ostro. (...) Wywaliłem dwie skrzynie na sprzęt z szatni na korytarz, aby mieć więcej miejsca. Przewróciłem nasz stół masażysty, aby pokazać, że gra mi się nie podoba - tłumaczył się Sasal po zwolnieniu.

REKLAMA

Zobacz wideo Zbigniew Boniek wprost o reprezentacji Polski! O tych słowach będzie głośno

I wypunktował dyrektora sportowego Pogoni Sebastiana Przyrowskiego. - Też nie jestem do końca przekonany, w jakim stanie był i jak wrócił do Grodziska. Wiem, że jego samochód stał pod klubem, a on po powrocie wsiadł za kółko i najprawdopodobniej pod wpływem prowadził auto - dodał. Wszystko wskazuje na to, że w nadchodzącym sezonie w I lidze żaden nie będzie pracował z zespołem.

Wiemy, kto zastąpi Marcina Sasala. Prawdopodobnie odejdzie również Sebastian Przyrowski

Mimo dwóch awansów z rzędu Marcin Sasal pożegnał się finalnie z drużyną. Tomasz Włodarczyk poinformował za to w niedzielę, że bliski przejęcia tego stanowiska ma być Dariusz Banasik. Ten pozostaje bezrobotny, od kiedy w sierpniu został zwolniony z GKS-u Tychy. Szkoleniowiec musi jednak dojść do porozumienia z władzami byłego klubu, gdyż ma z nim ważny kontrakt jeszcze przez rok.

Banasik wypromował się w Polsce podczas pracy w Radomiaku Radom, z którym w sezonie 2021/21 świętował awans do ekstraklasy. Wcześniej prowadził też Pogoń Siedlce, Zagłębie Sosnowiec czy Znicza Pruszków. Łącznie, będąc na ławce trenerskiej, zanotował 329 spotkań, z których 142 wygrał, 83 zremisował i poniósł 104 porażki.

Niejasna jest również przyszłość Przyrowskiego. Włodarczyk ujawnił, że nowym szkoleniowcem Znicza Pruszków ma zostać Marcin Matysiak, który rozstał się niedawno z ŁKS-em Łódź. I właśnie ma on zabrać ze sobą dyrektora sportowego Pogoni, który obejmie posadę trenera bramkarzy. Nie wiadomo, czy były piłkarz będzie w stanie łączyć obie funkcje.

Pogoń fatalnie zakończyła sezon w II lidze. W ośmiu ostatnich meczach wygrała tylko raz, dwa razy zremisowała i poniosła aż pięć porażek. Ostatecznie nie utrzymała pierwszego miejsca w tabeli, na którym rozgrywki sfinalizowała Polonia Bytom. Pogoń zagwarantowała sobie awans, ale musiała się zadowolić drugą lokatą.