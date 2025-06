Polacy grają o mistrzostwo Europy w socca! Oglądaj mecz Polska - Francja [TRANSMISJA]

Od początku turnieju w Kiszyniowie cel reprezentacji Polski był jeden, czyli medal mistrzostw Europy. Ścieżka do niego wiodąca miała swoje wyboje. Nasza kadra z grupy C wyszła z drugiego miejsca, po tym jak Ukraińcy wyrwali nam remis 2:2 w końcówce trzeciego meczu i zajęli pierwszą lokatę dzięki bilansowi bramkowemu. Z kolei w 1/8 finału potrzeba było rzutów karnych, by wyeliminować Litwę (po 40 minutach remisowaliśmy 1:1). Na szczęście Polacy pokonali wszelkie przeszkody. W ćwierćfinale znów spisali się kapitalnie, ogrywając Mołdawię 5:3. Zaś w walce o finał trudne wyzwanie rzucili nam Chorwaci, lecz polski triumf 2:1 skutecznie ostudził bałkański zapał.

REKLAMA

Zobacz wideo Krychowiak o wyborze nowego klubu! "Dobrze, że jeszcze nie podpisałem"

Francuzi też nie mieli lekko

Na drodze do udekorowanego złotem nieba pozostała już tylko jedna przeszkoda. Trójkolorowa przeszkoda, czyli Francja. Zespół ten nie dotarł do finału niepokonany. W grupie poza zwycięstwami 7:1 z Irlandią i 3:1 z Bułgarią przydarzyła im się też porażka 2:3 z Mołdawią. Awans z drugiego miejsca do 1/8 finału to niejedyna rzecz wspólna z Polską, bo w tej fazie też potrzebowali rzutów karnych, by wejść do ćwierćfinału (0:0 z Albanią po 40 minutach). Tam nie byli faworytami rywalizacji z Ukrainą, ale pokonali ją 2:1, a w półfinale pokazali klasę przeciwko Hiszpanii (2:0). Również przeciwko Polsce faworyzowani nie będą, ale udowodnili już, że to akurat nie jest dla nich tak istotne.

Finałowe starcie z Francją rozpocznie się o godzinie 19:00. Transmisja tego spotkania dostępna będzie pod tym linkiem na kanale Piłka na Orliku na YouTube: