Pięciokrotny zwycięzca Ligi Mistrzów zachwycony Lewandowskim! "Najwyższy możliwy poziom"

Robert Lewandowski zbiera kolejne laury. Po wygraniu plebiscytu dziennika "AS" i Stowarzyszenia Europejskich Mediów Sportowych został również doceniony przez goal.com. Angielski portal przyznał Polakowi miano najlepszego zawodnika na świecie w 2020 roku!

REKLAMA

Zobacz wideo Kapitalne zachowanie Lewandowskiego! Zobacz gola z Borussią Dortmund [ELEVEN SPORTS]

Robert Lewandowski mówi, że może grać do 40. roku życia - i kto by się z tym kłócił? W wieku 32 lat Polak osiągnął optymalny poziom. Napastnik strzelił oszałamiającą liczbę 55 bramek w 47 meczach i razem z Bayernem Monachium zdobył potrójną koronę, kończąc jako najlepszy strzelec w Bundeslidze, Pucharze Niemiec i Lidze Mistrzów - napisano w uzasadnieniu na portalu goal.com.

Lewandowski otrzymał nietypowy prezent od Quebonafide. "Zasłużyłeś na prawdziwą"

Seedorf: Lewandowski gra na najwyższym możliwym poziomie

Z nagrodą przyznaną Lewandowskiemu zgadza się zdecydowanie Clarence Seedorf, pięciokrotny zwycięzca Ligi Mistrzów. - Trzeba przyznać, że Lewandowski gra na najwyższym możliwym poziomie. I nie chodzi tu tylko o jego bramki. Jego występy są kompletne - podkreślił Holender.

- Wie, jak utrzymać się przy piłce, potrafi asystować i, co oczywiste, strzelać bramki. Ciężko pracuje dla drużyny, potrafi znaleźć dla siebie wolną przestrzeń. Jego gra jest kompletna. Może być niedoceniany w niektórych aspektach gry, ale każdy, kto ma pojęcie o piłce, potrafi to wszystko dostrzec. Osobiście uważam go za absolutną czołówkę - dodał Seedorf.

- Gdy wygrywasz Ligę Mistrzów w takim stylu, w jakim zrobił to Bayern, to trudno wyobrazić sobie ten styl bez Lewandowskiego. Od pierwszego do ostatniego meczu był kluczowym zawodnikiem. On jest w niesamowitej dyspozycji od trzech-czterech lat, jeśli nawet nie dłużej - zakończył były piłkarz m.in. AC Milanu, Realu Madryt czy Ajaksu Amsterdam.